Ronaldo lascia il Real? I possibili scenari : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Un’ombra ha rovinato la festa dei tifosi madridisti per la conquista della 13esima Champions League nella storia del Real, le parole a fine gara di Cristiano Ronaldo che lasciano presagire un imminente addio al club: “Siamo entrati nella storia, mi sono divertito e nei prossimi giorni dirò ai tifosi cosa farò in futuro, è stato bello giocare nel Real. Ora godiamoci questo momento, il mio futuro non è ...

Crisitano Ronaldo - dopo 9 anni la leggenda potrebbe lasciare Madrid spingendo Neymar al Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? Il calciomercato 'impazzisce' : spuntano due soluzioni clamorose : La fantasia dei tifosi di tutto il mondo si è dunque scatenata, chi non vorrebbe il fenomeno portoghese nel suo club? In pochi però possono sostenere una spesa elevata come quella alla quale andrà ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? Il calciomercato “impazzisce” : spuntano due soluzioni clamorose : Cristiano Ronaldo ha messo paura ai tifosi del Real Madrid minacciando un addio che avrebbe dell’incredibile: ecco chi potrebbe accaparrarsi CR7 Cristiano Ronaldo, dopo l’ennesimo successo in Champions League, ha spaventato i tifosi del Real Madrid parlando del suo possibile addio al club durante l’estate. “È stato molto bello essere al Madrid, e nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio ...

VIDEO - La rovesciata di Cristiano Ronaldo che ha lasciato a bocca aperta il mondo : Minuto 64. Cristiano Ronaldo si libra in volo e mette a segno una rete destinata a entrare di diritto nella storia del calcio . Una rovesciata prodigiosa che porta il Real Madrid sul 2-0 all'Allianz ...

Zidane da non credere : il commento su Cristiano Ronaldo lascia tutti a bocca aperta : Dominio del Real Madrid nella gara di Champions League contro la Juventus, semifinale ipotecata dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le parole del tecnico Zidane ai microfoni di Mediaset Premium: “La nostra è stata una grande partita, anche perchè non è facile segnare tre goal in casa della Juventus. I bianconeri a mio modo di vedere hanno fatto una buona partita ma non sono riusciti a farci goal. Ronaldo sta dimostrando di essere tra i più ...

Zidane lascia a casa mezzo Real : a Las Palmas senza Ronaldo e altri cinque big : TORINO - Se la Juventus di Massimiliano Allegri non può mollare un centimetro nella lotta scudetto con il Napoli ed è attesa dalla difficile sfida all' Allianz Stadium contro il Milan del grande ex ...

Fifa 18 : rilasciate le versioni Icon Prime di Ronaldo - Gullit e Maldini! Ecco le soluzioni delle SBC! : Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 22 marzo delle versioni Prime di 3 IconE di FUT: Ronaldo, Ruud Gullit e Paolo Maldini. Si tratta delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno […] L'articolo Fifa 18: rilasciate le versioni Icon ...