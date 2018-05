Ronaldo | «È stato bello giocare nel Real Madrid»

vanityfair

: #CR7 annuncia l'addio al #RealMadrid?: 'È stato molto bello stare al Madrid' #calciomercato - Gazzetta_it : #CR7 annuncia l'addio al #RealMadrid?: 'È stato molto bello stare al Madrid' #calciomercato - DiMarzio : #UCLfinal | #CristianoRonaldo medita l'addio: 'E' stato molto bello giocare nel #RealMadrid' - Corriere : Clamoroso Ronaldo, dopo la finale annuncia l’addio: «È stato bello giocare nel Real» -

(Di domenica 27 maggio 2018) «Èmoltonel», con queste paroleha spiazzato tutti. Al termine della finale di Champions vinta dalcontro il Liverpool, il campione portoghese ai microfoni di BeIn Sports ha fatto questa dichiarazione usando il verbo al passato e lasciando quelli che lo ascoltavano senza parole. Poi la precisazione: «Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio fianco. Godiamocela, noi, Zidane, lo staff: il futuro dei giocatori non è importante in questo momento. Non ho dubbi, non è importante ora. Mi riposo e vado con la Nazionale. E poi vedremo cosa accadrà». LEGGI ANCHEPeople Family vip Cristianoe l'allenamento...in famiglia! Un vero addio o una mossa strategica alla vigilia del rinnovo contrattuale? La risposta arriverà probabilmente nei prossimi giorni, quel che è certo è che poche squadre in Europa ...