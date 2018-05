Roma | un anno senza Totti | cosa è cambiato

Young Signorino dà buca al primo concerto a Roma/ “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici” : Young Signorino dà buca al primo concerto: “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici”. Era atteso al Monk di Roma dopo la registrazione della puntata di Matrix(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:12:00 GMT)

Gli ultimi giri dell’ultima tappa del Giro d’Italia - a Roma - non verranno considerati a causa delle buche nelle strade : Il collegio dei commissari del Giro d’Italia ha deciso di “neutralizzare” – cioè di non considerare validi ai fini della classifica generale – i tempi degli ultimi giri del circuito cittadino dell’ultima tappa, che si sta correndo nel centro di The post Gli ultimi giri dell’ultima tappa del Giro d’Italia, a Roma, non verranno considerati a causa delle buche nelle strade appeared first on Il Post.

Roma - Totti un anno dopo l'addio : Dieta - padel - social e gag : ... per l'anniversario dell'addio al calcio sono arrivate almeno 50 richieste di interviste, e continua ad essere l'immagine del club nel mondo. Ieri era ospite del Principe di Monaco a Montecarlo, oggi ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi a Roma : tutti i monumenti e le bellezze che verranno affiancati. Tra i Fori Imperiali e i Colossei : Le difficoltà altimetriche sono passate, il fascino delle salite e delle grandi montagne è ormai alle spalle, il Giro d’Italia 2018 si avvia alla conclusione e lo farà con una indimenticabile passerella a Roma. Nella Città Eterna si chiude la 101^ edizione della Corsa Rosa, arriviamo al capolinea di tre settimane davvero spettacolari ed emozionanti dove è successo davvero di tutto tra crisi, attacchi, azioni memorabili. Chris Froome arriva ...

Governo : Steve Bannon è a Roma. Per Bloomberg incontrerà Salvini : Il populismo è l'unica filosofia politica compatibile col mondo occidentale moderno'. L'ex consigliere della Casa Bianca non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti della Lega. Lunedì scorso l'...

I rifiuti di Roma saranno smaltiti dalla Puglia? : dalla capitale arriveranno 300 tonnellate al giorno e Grandaliano precisa che il suo è 'un parere meramente tecnico' e che la scelta di un eventuale accordo è politica e dipende dal presidente della ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : orario di partenza e di arrivo. Le vie - i quartieri - le strade e i comuni che verranno attraversati : Domenica 27 maggio si conclude il Giro d’Italia 2018 con la ventunesima tappa, la Roma-Roma di 115 chilometri. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

Raggi : "pecore tosaerba a Roma" - parte progetto/ "Non staranno in centro" : decrescita 'ovile' nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto 'pecore tosaerba a Roma' nelle periferie e nei parchi. 'Non le porteremo in centro': la decrescita 'ovile'.

Raggi : “pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ “Non staranno in centro” : decrescita ‘ovile’ nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:00:00 GMT)

Liverpool-Roma - i due tifosi Romanisti resteranno in carcere fino a ottobre : Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti disordini nelle ore antecedenti la ...

Il Papa invita all'Olimpico al Golden Gala tutti i barboni di Roma - hanno bisogno di svagarsi : Città del Vaticano - Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i poveri, i senzatetto, i profughi, i migranti e le persone più bisognose allo Stadio Olimpico per il Golden Gala, l'importante ...

L'Inghilterra non scherza : i due tifosi Romanisti resteranno in carcere fino al processo fissato per l'8 ottobre : Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti...

Noemi a Vuoi Scommettere? prima del concerto a Roma con Paola Turci e Fiorella Mannoia tra gli ospiti : Noemi a Vuoi Scommettere? prima del concerto a Roma al quale sono già state invitate Paola Turci e Fiorella Mannoia. Sarà quindi un carico di donne ad arricchire il live che l'artista terrà all'Auditorium Parco della Musica il 30 maggio prossimo nell'ambito del tour di supporto a La Luna, ultimo disco inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista sarà anche ospite alla seconda puntata di Vuoi ...

Philip Roth è morto - i suoi Romanzi vivranno per sempre : Il cuore di Philip Roth ha smesso di battere a 85 anni in una stanza d'ospedale a New York. La sua penna, come lui stesso aveva dichiarato, aveva finito di scrivere già da qualche anno. Per fortuna, se lo scrittore di Newark non c'è più, restano i suoi libri. Bisogna ringraziare il Dio della Letteratura che gli ha concesso il talento per riuscire a scriverli.Continua a leggere