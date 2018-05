Roma | studenti ebrei | Giù le mani da ponte Spizzichino

Roma - blitz degli studenti ebrei sul Ponte Spizzichino dopo la provocazione antisemita : Questa notte i giovani del Movimento Culturale studenti ebrei hanno attaccato bandiere d'Israele e due striscioni con scritto: ' la storia non si cancella ' e ' giù le mani da questo Ponte ' su Ponte ...

Roma - 2 BUS A FUOCO IN VIA DEL TRITONE E CASTEL PORZIANO/ Video - disastro Atac : studenti riescono a scappare : ROMA, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del TRITONE: ultime notizie, il Video e i primi aggiornamenti. Altro bus in fiamme a CASTEL PORZIANO(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:29:00 GMT)

Roma - un altro mezzo a fuoco : paura sul bus degli studenti : Un altro bus è andato a fuoco a Roma , dopo quello esploso stamani in pieno centro . Un mezzo della linea 06 si è incendiato in una zona periferica, in via di Castel Porziano , di fronte a una scuola. ...

Bus in fiamme in centro a Roma. E un altro brucia a Ostia - pieno di studenti : Roma, 8 mag. , askanews, Dopo quello in via del Tritone, a Roma è andato a fuoco un altro autobus del trasporto pubblico locale, questa volta in periferia, all'Infernetto, vicino a Ostia. La Polizia ...

Altro bus in fiamme a Roma : paura per un gruppo di studenti : paura ma, per fortuna, nessun ferito. Attorno alle 14, la linea 06 scolastico dell'Atac ha preso fuoco in via Castel Porziano, nella periferia di Roma, di fronte a una scuola. A riportare la notizia è Il Messaggero:La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico dell'Atac che copre il tragitto Infernetto-Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00. Era pieno di studenti ...

Studenti a Roma per il progetto 'Sulle strade della parità' : Importante la riscoperta del contributo fornito nel periodo della Resistenza, nel tessuto sociale e produttivo regionale e nel poliedrico mondo della cultura. Tematiche rappresentate anche nelle ...

Michele - ricercatore Romano che aiuta gli studenti più poveri al mondo grazie alle scienze : 'Mi chiamo Michele, sono un 30enne romano come tanti altri. E sogno di cambiare il mondo'. Michele Raggio viene da Roma ha 30 anni e ha appena concluso il suo dottorato in scienze dei materiali all'...

Gli studenti dell'Itas-Itc di Rossano fanno esperienza a Roma nelle massime istituzioni politiche : ... guidato dalla dirigente Di Cianni, si conferma una scuola che dà ai propri studenti opportunità reali di crescita e di acquisizione di competenze spendibili e richieste dal mondo del lavoro. Una ...

“Tubercolosi nelle scuole”. Panico a Roma. Diversi casi segnalati e molti accessi negli ospedali. Adesso è polemica vera tra i genitori degli studenti. La vicenda : A Roma è Panico per il ritorno di Diversi casi di tubercolosi nelle scuole. Fin qui sono tre gli istituti finiti sotto osservazione, tutti nel municipio 12: sono tre per ora i casi accertati e tanta la paura tra le famiglie. Accade in zona Bravetta, presso gli istituti superiori Ceccarelli e Malpighi, dove si rincorrono dubbi e richieste di interventi da parte dei genitori e degli studenti stessi con un passaparola che sta inevitabilmente ...

Scuola. La rassegna Classici Contro sbarca in Romagna : coinvolti studenti Ravenna - Lugo e Faenza : Introducono la serata e gli spettacoli degli studenti i professori Francesca Monti, Gianni Godoli, Filippo Liuti, Monica Fabbri e Mirco Banzola insieme a Alessandro Iannucci , Università di Bologna, ...

#Campionidivita - a Roma studenti incontrano atleti paralimpici : ... Oney Tapia, argento alla Paralimpiadi di Rio 2016 nel lancio del disco per non-vedenti, Federica Maspero, argento mondiale sui 400 metri categoria amputazione, e Andrea Lucchetta, campione del mondo ...