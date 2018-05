Roma - metro B ferma per il malore di un passeggero : Giornata di passione per i Romani: oltre alle chiusure previste per il Giro d'Italia il servizio della metro B è fortemente rallentato a causa del malore di un passeggero alla stazione Marconi.

Roma - valigetta sospetta in stazione metro A : Verifiche in corso alla fermata Repubblica della metro A di Roma per una valigetta lasciata vicino ai distributori automatici della stazione. Sul posto sta intervenendo la polizia con gli artificieri ...

Roma : al via lavori Amba Aradam-Porta Metroia per illuminazione al led : Meleo: illuminazione al led aumenterà sicurezza attraversamento pedonale Roma – Partiti i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio via Amba Aradam-Porta Metronia. La cantierizzazione dell'area è partita in via Druso. Le lavorazioni previste saranno svolte in orario notturno. Per evitare disagi alla viabilità. L'intervento prevede un nuovo impianto semaforico. Con la sostituzione delle lanterne semaforiche a ...

Roma: risolto guasto treno linea A della metropolitana Roma – Di seguito quanto fatto sapere da @infoatac. È stato risolto il problema tecnico a un treno della linea A della metropolitana che aveva reso necessario lo stop di un convoglio nella stazione Ottaviano. Il servizio lungo la linea sta tornando gradualmente alla normalità.

Roma. La Raggi ha inaugurato la stazione museo della metro C : "Una giornata storica per Roma e per l'Italia". Sono le parole del sindaco Virginia Raggi all'inaugurazione della stazione di San

Roma : aperta metro C - staz. S.Giovanni : 18.34 "Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia: finalmente dopo anni viene aperta la stazione di S.Giovanni della metro C", ha detto la sindaca di Roma Raggi inaugurandola."E' stato fatto un lavoro eccellente - ha aggiunto perché abbiamo saputo coniugare le necessità di una città che cresce e che ha bisogno di muoversi con le necessità di una città ricca di storia, facendo nascere la stazione-museo". "Vorremmo proseguire l'opera e ...

Metro C : Raggi - Roma comincia a correre : ANSA, - Roma, 12 MAG -"Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia, finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della Metro C, è un momento che tantissimi cittadini stavano ...

Roma - inaugurata la stazione-museo sulla Metro C. Raggi : "La città inizia a correre verso il futuro" : "Ringrazio i sindaci precedenti che hanno visto nascere questa Metropolitana. Abbiamo sbloccato i lavori che erano fermi e ora iniziamo a correre. I cittadini ci chiedono di arrivare fino a piazzale Clodio ma noi vorremmo arrivare fino alla Farnesina". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso della conferenza stampa per l'inaugurazione della stazione San Giovanni della Metro C. "L'Italia di cui Roma ...

