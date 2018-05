Roma | le femministe contro il reddito di cittadinanza | “Meglio il reddito di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 maggio 2018) Non una di menoildi. “Ildi autodeterminazione che Non Una Di Meno ha proposto nel Piano femministala violenza di genere è una misura universale rivolta agli individui e non al nucleo familiare, che è il luogo dove spesso avviene la violenza”, spiega Marina del movimento di Non Una di Meno nel corso della manifestazione in occasione dei 40 anni della legge 194 a. “Deve garantire l’autonomia delle donne e di tutti. La pensiamo come una misura incondizionata e non condizionata come ildidei 5 stelle”. Deve essere “uno strumento di liberazione per rifiutare lo sfruttamento. Ilche propongono i 5 stelle diventa un modo per assumere manodopera a basso costo”. L'articolo, leildi: “Meglio ildi autodeterminazione. ...