Roma | giù dal cavalcavia A24 | due gemelli di 55 anni si tolgono la vita

Roma - due gemelli si buttano giù dal cavalcavia dell'A24 : la madre era morta da pochi giorni : Roma - Un salto nel vuoto da un cavalcavia dell'autostrada A24 vicino Roma. Un volo da un'altezza di oltre 50 metri che non ha lasciato scampo a due gemelli di 55 anni. Erano da poco passate...

«Un fiore per Giuseppe» - manifestazione a Roma per il giovane napoletano morto all'Umberto I : La famiglia di Giuseppe Esposito, il ventenne affetto da fibrosi cistica e deceduto la notte del 17 maggio scorso all'Umberto I dov'era ricoverato, è in attesa di capire quali siano...

Roma - scienza protagonista in città con Eureka 2018 : eventi fino al 3 Giugno : Molte novità ancora in calendario negli ultimi dieci giorni di Eureka! Roma 2018, la manifestazione, dedicata alla divulgazione e promozione scientifica che si conclude il prossimo 3 Giugno. Mai come in questa ultima parte bambini e ragazzi sono protagonisti delle numerose iniziative scientifiche in programma. Tra le novità a loro rivolte, due giornate speciali proposte dalla Fondazione Bioparco di Roma che dedica il 27 maggio all’evento ...

Roma - "bonus a chi adotta rom"/ L'idea della giunta Raggi per ricollocare i nomadi sgomberati dal campo River : Roma, "bonus a chi adotta rom": la nuova idea della giunta di Virginia Raggi per far fronte al problema della ricollocazione dei nomadi sgomberati dal campo River e non solo.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:53:00 GMT)

Giuseppe Conte - l'indiscrezione di Dagospia sul conto non pagato al Circolo canottieri Roma : I fantasmi 'economici' per il premier incaricato Giuseppe Conte non sono certo finiti. Sul professore di diritto privato spunta ora un'indiscrezione di Dagospia a proposito di un conto non pagato, ...

Europei 2020 - ecco le date e le sedi ufficiali : si parte da Roma il 12 giugno : Sono state definite oggi le date degli Europei 2020, che per la prima volta si terranno in via itinerante. Saranno 12 i Paesi che saranno toccati dalla manifestazione. Le novità non sono finite qui: per la prima volta infatti non ci sarà nessuna Nazionale qualificata di diritto (non essendoci un unico Paese ospitante) ma in […] L'articolo Europei 2020, ecco le date e le sedi ufficiali: si parte da Roma il 12 giugno è stato realizzato da ...

Ancelotti al Napoli : ore decisive - oggi altro incontro con De Laurentiis. Anche Giuntoli a Roma : Le parti si rivedranno in mattinata per quella che potrebbe davvero essere una "fumata bianca" e regalare a Napoli città e al club uno degli allenatori più vincenti al mondo. Infatti con Carlo ...