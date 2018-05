Roma | centro chiuso per il Giro Pericolo blitz lungo il percorso

Emilia Romagna : “Capacità di calcolo a disposizione del Centro Meteo” : “La cooperazione territoriale è uno strumento fondamentale per favorire il processo europeo di allargamento e lo scambio di conoscenze, perché mette in rete i problemi e le sfide dei territori che superano i confini nazionali. Una cooperazione ‘dal basso’, espressione della voce e delle esigenze percepite dai beneficiari”. Questo il pensiero espresso oggi dall’assessore al Coordinamento delle politiche europee allo ...

Raggi : "pecore tosaerba a Roma" - parte progetto/ "Non staranno in centro" : decrescita 'ovile' nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto 'pecore tosaerba a Roma' nelle periferie e nei parchi. 'Non le porteremo in centro': la decrescita 'ovile'.

Con Booktique nuovo spazio culturale in centro a Roma : Roma, 22 mag. , askanews, Un nuovo spazio culturale nel centro di Roma, una 'libreria-boutique' specializzata in libri d'importazione e di pregio, a due passi da Montecitorio ma anche nel cuore della ...

Calciomercato Roma - beffa alla Juventus : scatto per il centrocampo : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A ma nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In casa Roma, il ds Monchi si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di Di Francesco in vista della prossima annata, nella quale ci si aspetta moltissimo dalla squadra Romana. Ebbene, le ultime indiscrezioni parlano di una Roma in netto vantaggio nella corsa a Praet, ...

Roma - Giro d'Italia : domenica 27 «green zone» in tutto il centro per l'ultima tappa : Per la quarta volta nella sua storia domenica 27 maggio il Giro d'Italia si concluderà nella Capitale. Nel 2009 il russo Denis Menchov, maglia rosa e vincitore finale, cadde a un chilometro dal ...

Il centro di accoglienza Lgbt di Roma accoglie i ragazzi cacciati di casa perché gay : "Ripudiati dai nostri genitori" : È nascosta nella periferia di Roma, per proteggere i suoi ospiti dai loro stessi genitori. È la Refuge Lgbt, la casa-famiglia per giovani vittime di omofobia. La struttura, unica in Italia, da rifugio a 6 ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 18 e i 26 anni, cacciati o vessati dai propri familiari quando hanno rivelato la loro omosessualità. Il Corriere della Sera ha ascoltato le loro storie:"Da un giorno ...

Roma - nel centro dei ragazzi cacciati dalle famiglie : «Siamo qui perché gay» : Viaggio a Roma nell’unica casa di accoglienza anti-omofobia in Italia che accoglie giovani tra i 18 e i 26 anni. La vicepresidente della Camera Mara Carfagna: «Le istituzioni devono dare risposte concrete».

Via libera nei parchi/Le botticelle esiliate dal centro di Roma un gesto di civiltà : botticelle addio. Quasi addio. Addio al centro storico, questo sì. Con passo lento il Comune si appresta a dar corso alle promesse di due anni fa: via le carrozzelle dal traffico, dai rumori, dai fumi,...

Roma - stop ai bus turistici nel centro storico : stop ai bus turistici nel centro storico di Roma. L'Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 9 contrari, la delibera relativa al Regolamento per l'accesso e la circolazione degli ...

Roma - operatori dei bus turistici verso la serrata da giovedì : protesta contro le restrizioni all’ingresso in centro : Gli operatori dei bus turistici sono pronti alla serrata continuata sulla città di Roma. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, da giovedì 17 maggio in poi le aziende private con i loro pullman al servizio di turisti, viaggiatori e studenti chiuderanno i battenti a tempo indeterminato, nel tentativo di rovesciare il nuovo regolamento per l’ingresso nel centro storico Romano, nonostante la scontata approvazione definitiva in Assemblea capitolina. La ...

Udine passa al centrodestra - il candidato FdI Ugo Falcone festeggia facendo il saluto Romano : Il papabile futuro consigliere comunale di Udine ha festeggiato la vittoria del neo-sindaco di centrodestra, Pietro Fontanini, facendo il saluto romano. Il video dei festeggiamenti ha fatto il giro del web e scatenato un'accesissima polemica.Continua a leggere

Udine - il centrodestra conquista l’ultima roccaforte Pd. Il candidato Ugo Falcone (FdI) festeggia col saluto Romano : Un video che riprende alcuni momenti dei festeggiamenti per la vittoria di Pietro Fontanini, candidato del centrodestra per la poltronissima di Udine, immortala il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ugo Falcone (in lizza per un posto in giunta) mentre ostenta ripetutamente il saluto romano al grido di “Udine rialzati”. Falcone insegna italiano, storia e geografia in una scuola secondaria oltre a lavorare nel campo dei ...

Due caffè in un bar in centro a Roma : il conto è di 11 euro e 12 centesimi : La disavventura di madre e figlia in un locale di Roma: «Che figura fa, Roma, con i turisti stranieri? Cinque euro per un caffè è un furto»