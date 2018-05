Roma | attenta al Napoli | Alisson in cima alla lista di Ancelotti

Roma - il suo attentato più disastroso lo ha già subìto : Una cosa è certa: il pericolo più grande per chi vive a Roma non è l’alto rischio di attentati terroristici, bensì quello – altissimo – di finire inceneriti, in pieno centro storico, dentro un autobus dell’Atac che non viene revisionato da anni, di sprofondare in una voragine che si apre all’improvviso nell’asfalto, di prendere una buca col motorino sulla strada del mare e morire sul colpo oppure di prendere un caffè nel bar ...

Pasqua 2018 - allarme terrorismo in Italia/ Isis - allerta attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

Terrorismo - la rete di Amri progettava un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma : La cellula di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino e ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) nel 2016, progettava, secondo La Repubblica, un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma. La rete, smantellata dalla polizia, era formata soprattutto da tunisini e operava in provincia di Latina. Scoperto un doppio livello: un primo di estremisti e un secondo di procacciatori di documenti falsi.

Scoperta rete italiana dell’attentatore di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina Le intercettazioni : «Tagliare testa e genitali» : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili ad Amri. I reati contestati: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: «Roma è nel mirino»

Pompei - percorre contRomano strada che porta a santuario su auto rubata. Giudice : “Evoca episodi di attentati terroristici” : Evoca “episodi di attentati terroristici” quanto avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un algerino ha percorso contromano, su un’auto rubata, una strada nei pressi del santuario. È quanto scrive il Giudice monocratico di Torre Annunziata (Napoli), nella sentenza di condanna nei confronti di Othman Jridi, 21 anni, giudicato martedì per direttissima. Nella sentenza – riferiscono alcuni organi di stampa – il magistrato ha ...

Terrorismo - blitz tra Roma e Latina : 5 arresti - smantellata cellula dell'attentatore di Berlino Amri : E' in corso un'ampia operazione antiTerrorismo, condotta dalle Digos di Roma e Latina e dedicata ad una rete di tunisini collegata ad Anis Amri, l'attentatore della strage di Berlino...

Smantellata in Italia la rete di Anis Amri - l'attentatore al mercatino di Natale di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina : Operazione antiterrorismo della polizia in Italia. Gli uomini dell'Ucigos, assieme a quelli delle Digos di Roma e Latina, hanno arrestato diverse persone riconducibili alla rete di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, il 23 dicembre del 2016.Sono cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti degli ...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Roma - lettera anonima su possibili attentati : 15.00 - Le ricerche di Atef Mathlouthi non hanno ancora portato a risultati concreti, ma la minaccia di possibili attentati nella Capitale hanno spinto a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza in tutta la città, anche in vista della Pasqua che porterà con sé iniziative religiose e raggruppamenti di fedeli in diverse aree, a cominciare degli edifici religioni e dal Colosseo, davanti al quale si terrà la via Crucis in presenza di Papa ...

Roma - allerta terrorismo : si cerca un tunisino. La segnalazione all’ambasciata : “Vuole compiere attentati” : Si chiama Atef Mathlouthi, ha 41 anni ed è tunisino. Da una lettera anonima, recapitata all’ambasciata a Tunisi e ritenuta affidabile, è emersa la sua intenzione di compiere attentati nel nostro Paese. Per questo da sabato i carabinieri sono sulle sue tracce. I militari dell’Arma lo cercano a Roma e anche in altre città italiane. Sulle ricerche c’è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una serie di accertamenti per rintracciare il ...

