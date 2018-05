Roma | 26enne gambizzato in auto a Rocca Cencia Ferito a fucilate | illeso 18enne

Elena - centaura 26enne morta a Roma. Madre su Fb : «Maledette buche - hanno ucciso mia figlia» : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via...

Elena - centaura 26enne morta a Roma. Madre su Fb : 'Maledette buche - hanno ucciso mia figlia' : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via Ostiense a Roma, all'...

Roma - strade killer : centaura 26enne muore sull’Ostiense - “colpa di buche e radici” : Roma, strade killer: centaura 26enne muore sull’Ostiense, “colpa di buche e radici” La madre della vittima si è recata sul posto e accusa: “Non può essere stato che per le radici e quello schifo di asfalto, altrimenti non si spiega, mia figlia guidava con prudenza” Continua a leggere

Roma - maxi rissa tra ragazzi in un bar al Tufello : 26enne accoltellato : rissa con accoltellamento nella notte tra alcuni ragazzi in piazza Monte Gennaro al Tufello, alla periferia di Roma. Protagonisti 5 Romani incensurati tra i 18 e i 26 anni, denunciati poi dai ...

Roma : affiggeva materiale pubblicitario abusivamente. Fermato 26enne : Roma: 300 cartelli relativi a trasporto e facchinaggio sequestrati dal Pics Roma – Un ragazzo italiano di 26 è stato Fermato in zona Montagnola, a Roma. Il 26enne era alle presse con affissione di diverso materiale pubblicitario, imbrattando e rovinando un altro quartiere della Capitale. Il Pics, Pronto intervento centro storico della Polizia Locale, ha sequestrato circa 300 cartelli pubblicitari relativi al servizio di trasporto e ...

Roma - attraversano binari : muore un 26enne : Roma, attraversano binari: muore un 26enne Ferito gravemente un uomo che attendeva un treno regionale sulla banchina. Illesi gli altri due ragazzi che erano con la vittima Continua a leggere

Roma - 3 amici attraversano i binari nella stazione di Ladispoli : muore un 26enne : E' stata un'imprudenza a costare la vita a un ragazzo nella stazione di Ladispoli , sul litorale a nord di Roma : uno studente di 26 anni, di origini indiane, è morto investito da un Intercity mentre ...

Roma - attraversano binari : muore un 26enne : Ferito gravemente un uomo che attendeva un treno regionale sulla banchina. Illesi gli altri due ragazzi che erano con la vittima

Roma - attraversano binari : muore un 26enne : Roma, attraversano binari: muore un 26enne Ferito gravemente un uomo che attendeva un treno regionale sulla banchina. Illesi gli altri due ragazzi che erano con la vittima Continua a leggere