Rolando Garros 2018 | i risultati del tabellone femminile 27 Maggio Clamorosa

oasport

: Incredibile eliminazione di Jelena #Ostapenko dal Roland Garros. La campionessa in carica saluta subito Parigi. Out… - OA_Sport : Incredibile eliminazione di Jelena #Ostapenko dal Roland Garros. La campionessa in carica saluta subito Parigi. Out… - NoviyeModel : @DiabloRoma - qualificazioni al Rolando -

(Di domenica 27 maggio 2018) Subito unasorpresa nella prima giornata del Roland. Jelena Ostapenko è stata sconfitta dall’ucraina Kateryna Kozlova, numero 66 del mondo, e ha già abbandonato il secondo Slam dell’anno. Non accadeva dal 2005 (anno del ko di Anastasija Myskina con Maria Antonia Sanchez Lorenzo) che la campionessa in carica uscisse al primo turno a Parigi. Una domenica sicuramente caratterizzata dall’incredibile eliminazione della lettone, ma anche altre teste di serie hanno già finito la loro corsa in questo Roland. Tra queste Venus Williams, numero 9 del seeding, che è stata sconfitta in due set dalla cinese Wang. Esce anche la britannica Johanna Konta, testa di serie numero 22, ko con la kazaka Putintseva. Avanza la campionessa degli Internazionali d’Italia. Elina Svitolina soffre nel primo set (sotto 1-5) contro l’australiana Tomljanovic, ma ...