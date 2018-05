Roland Garros | Errani eliminata al primo turno

Roland Garros - Dimitrov batte Safwat e avanza : PARIGI - Grigor Dimitrov supera il primo turno al Roland Garros , secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa di Parigi. Il tennista bulgaro, testa di serie numero 4, si e' imposto all'esordio ...

Tennis - Roland Garros : Errani subito fuori. Poi Schiavone e Berrettini : Tennis I risultati in diretta Parte male l'avventura della numerosa pattuglia italiana , 11 giocatori, 7 nel singolare maschile e 4 nel femminile, presente all'88ª edizione del Roland Garros. Dopo una ...

Roland Garros 2018 : Sara Errani si arrende in tre set ad Alizé Cornet. Azzurra eliminata al primo turno : Sara Errani saluta Parigi al primo turno. L’Azzurra, n.74 del mondo, è stata eliminata dalla francese Alizé Cornet, n.33 del ranking, con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 in 2 ore di gioco. Un vero peccato per Sara, avanti di un set, ma non sostenuta a dovere dal servizio, troppo poco efficace contro la risposta della transalpina. Nel primo set l’avvio è tutto di marca italiana. Sarita domina la scena, imponendo il ritmo nello scambio e ...

Roland Garros - la Svitolina supera il primo turno : PARIGI - Nel match d'esordio al Roland Garros Elina Svitolina parte male ma poi vince. La numero 4 del ranking e del seeding, reduce dal successo bis agli Internazionali BNL d'Italia, si e' ritrovata ...

Roland Garros - Shapovalov ha una fame da lupo : "Istinto killer e umiltà" : Ora sono felice e onorato di far parte di questo mondo». Denis sul rosso del Foro Italico Il passaggio da junior a professionista può essere fatale per una carriera. Sono tanti i giocatori che ...

Rolanda Garros : Nadal cerca l'undicesima - chi lo fermerà? : E poi credo sia il momento di non parlare più di Next Gen: io sono numero 3 del mondo e altri arriveranno presto nella top ten. Siamo la generazione del presente». Ma chiedete il permesso a Sua ...

Roland Garros - Bentornata Serena Williams : una mamma da temere : ... anche se la Williams ha un record di 65 vittorie e una sola sconfitta nel primo turno degli Slam, , in attesa della Barty , 17 del mondo, al secondo turno e della Pliskova più forte, Karolyna , 6, , ...

