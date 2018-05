Ritrovato bambino di 11 anni scomparso a Mirandola

Pompei - Ritrovato scheletro di un bambino nel Scavi : stava cercando di sfuggire all'eruzione del Vesuvio : «Pompei è a una svolta per la ricerca archeologica non solo per le scoperte eccezionali che regalano forti emozioni come nel caso di questo ritrovamento. Ma anche perché si è consolidato un nuovo modello di approccio scientifico che affronta in maniera interdisciplinare le indagini di scavo». Così Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei, commenta, in una nota, il ritrovamento dello scheletro di un bambino di 7-8 anni, vittima ...