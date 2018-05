Ritrovata la bici del bambino pakistano scomparso a Mirandola

Modena - bimbo di 11 anni scomparso : Ritrovata la bici in stazione. “Siamo disperati” : Continuano le ricerche di Mohammed Zubair, il bimbo di 11 anni di origine pakistana, scomparso dal 25 maggio a Mirandola, in provincia di Modena , dove vive con gli zii. Nelle ultime ore è stata ritrovata e sequestrata dagli inquirenti una bici cletta che potrebbe essere la sua nei pressi della stazione del paese: "Non ci ha mai dato problemi, siamo disperati".Continua a leggere

Lieto fine per Edoardo : Ritrovata la bici speciale rubata a Pasqua al 14enne autistico : A distanza di dieci giorni dal furto, l’adolescente di Prato potrà tornare in sella al suo tandem speciale. Il padre, dopo il furto, aveva lanciato un appello sui social per ritrovare quello che per suo figlio era un mezzo importantissimo.Continua a leggere