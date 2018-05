Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi Il racconto inedito sulla strage di Capaci

Rita Dalla Chiesa ricorda Frizzi : "La sera di Capaci pagò lui per tutti" : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi . Non è ancora passato il dolore che ha colpito all'improvviso la conduttrice per la scomparsa dell'ex marito. La Dalla Chiesa ha voluto ricordare ...

Laura Boldrini al Wnf : “Parità di genere fondamentale per uscire dalla crisi” : “Io mi difendo da sola. Non mi servono avvocati che dimenticano che l’Italia è fatta di uomini e donne”. L’avvocato, per sua stessa definizione, è il premier incaricato Giuseppe Conte, la dimenticanza sta nei protagonisti del tavolo sul quale è stato definito il contratto tra M5S e Lega, “al quale sedeva solo una donna, quando noi siamo il 51% della popolazione italiana”. È una Laura Boldrini più combattiva ...

Giuseppe Conte - Vittorio Feltri : perché è un premier inadeguato - la pantegana partoRita Dalla montagna : Vi proponiamo l'editoriale di Vittorio Feltri pubblicato su Libero di mercoledì 23 maggio. Un commento scritto ovviamente alla vigilia, nel giorno in cui l'Italia ha scoperto i tarocchi nel curriculum ...

L'Ente protezione animali scrive a Barbara d'Urso e interviene Rita Dalla Chiesa : cos'è successo in diretta al GF15 : FUNWEEK.IT - Ci aspettavamo francamente un trattamento più severo nei confronti di Filippo Contri, finito alla gogna per aver raccontato ai coinquilini e a mezza Italia come educa il proprio doberman. ...

Perché Angela Merkel è spaRita Dalla scena Ue - ora in mano a Macron - : «Siete degli idioti». L'insulto di Alice Weidel, co-leader del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, è rivolto ad Angela Merkel e ai

WHITNEY HOUSTON ABUSATA DALLA CUGINA/ Interviste a parenti e amici della cantante per la verità : In un documentario presentato in questi giorni al festival del Cinema di Cannes, la zia della scomparsa WHITNEY HOUSTON rivela che la cantante venne ABUSATA DALLA CUGINA quando era piccola(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:35:00 GMT)

Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e donne/ Andrea Damante una feRita aperta : dalla sua parte? Gli amici : Le lacrime di Giulia De Lellis a Uomini e donne hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:33:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi 'Sono a pezzi ecco cosa mi ha aiutato' Video : Rita Dalla Chiesa è tornata a parlare della morte di Fabrizio Frizzi [Video]. Intervistata da un noto portale web, la conduttrice ha confermato di stare attraversando uno dei periodi più brutti della sua vita. Dopo la tragica scomparsa dell'ex marito, solamente il lavoro riesce un po' a distrarla. Circa lo scorso febbraio è deceduto prematuramente la persona che ha amato per circa quindici anni, e che ha lasciato la giovane moglie Carlotta ...

Rita Dalla Chiesa : ‘Il lavoro mi dà serenità ma mi sento a pezzettini’ : La presentatrice tv Rita Dalla Chiesa sta passando uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo il lutto improvviso per la scomparsa del genero, infatti, la conduttrice ha dovuto affrontare anche la morte dell’ex marito Fabrizio Frizzi: “Fabrizio se n’è andato pochi mesi dopo la scomparsa di mio genero, sono a pezzettini. Per fortuna il lavoro mi dà qualche momento di serenità”, ha confidato nel corso di un’intervista a ...

Toto Wolff - GP Spagna 2018 : “Mercedes favoRita Dalla Pirelli? Una ca….ta! Tutti hanno avuto problemi nel corso dei test” : La questione “gomme” nel weekend del GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, continua a tenere banco. A poche ore dall’inizio della gara, infatti, il cambiamento di Pirelli sul battistrada (riduzione di 0.4 mm) ha portato a pensare (maliziosamente) al vantaggio tratto da Mercedes. Nel corso dei test invernali, infatti, le Frecce d’Argento avevano avuto grossi problemi per il surriscaldamento degli ...