Rifiuti | il “modello Peccioli” | il cuore produttivo del paese è la discarica Il sindaco?

(Di domenica 27 maggio 2018) Meno di 5mila abitanti e circa 3 milioni di metri cubi liberi pronti a ingoiare spazzatura. Tra le colline della provincia di Pisa si trova una delle discariche diurbani più grandi della Toscana. Ma quello deldi Peccioli – l’accento va sulla “e” aperta – più che un semplice invaso per la monnezza è un sistema nel quale gli utili vanno a finanziare cultura e welfare, ma soprattutto opere pubbliche. Per chi lo santifica è il modello perfetto che produce benefici per il territorio. Per i detrattori una bolla in cui a pagare il prezzo più alto sono i cittadini, prima di tutto in termini di trasparenza. In un intreccio costante tra Belvedere, la società per azioni a controllo pubblico che gestisce il sito, e il Comune, con ilRenzo Macelloni a fare anello di collegamento: dal 1988 ha alternato la carica di primo cittadino (prima in quota ...