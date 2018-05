" Ridirei che Matteo Salvini è il più abile - non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo" : Un Claudio Amendola a tutto tondo sulle pagine de "La Verità": la carriera, lo spettacolo e la politica . E di nuovo Matteo Salvini : "Ridirei che il leader leghista è il più abile , non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo"."Forse anziché il migliore, direi il più abile o il più furbo. Aggiungerei anche un 'purtroppo' o un 'ahimé', per evitare l'etichetta di leghista ...

Buffon a Le Iene : “ Ridirei quello che ho detto contro l’arbitro - non ha capito un…” : Buffon a Le Iene : “Ridirei quello che ho detto contro l’arbitro, non ha capito un…” “Le mie sono parole dette a caldo, ma vere. Il giudice di gara? Troppo giovane” Continua a leggere

Gigi Buffon a Le Iene : 'Non sono ipocrita. Ridirei ciò che ho detto' : La verità su Meghan Markle - LEGGI Buffon, poi, continua: 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pIenezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, ...