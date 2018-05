Ricciardo vince il Gran Premio di Monaco davanti a Vettel e Hamilton 

Ricciardo vince il Gp di Monaco - seconda la Ferrari di Vettel : ... il settimo della sua carriera - Daniel Ricciardo su Red Bull, ha vinto il gran premio di Monaco, seconda la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel seguita dalla Mercedes del campione del mondo Lewis ...

F1 - Gp Monaco : vince Ricciardo nonostante problemi al motore. Secondo Vettel - poi Hamilton : PRINCIPATO DI Monaco - Redenzione. La chiama così Daniel Ricciardo la sua settima vittoria in carriera, la seconda dell'anno dopo Shanghai, la prima a Montecarlo dove due anni fa la perse per un ...

Vince Ricciardo - Vettel secondo : L'australiano Daniel Ricciardo , al volante di una Red Bull, ha vinto il gran premio di Monaco precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Quarto l'altro ferrarista Kimi Raikkonen.

F1 – Ricciardo vince e sale al terzo posto - Vettel rosicchia punti a Hamilton : ecco la nuova classifica piloti : Daniel Ricciardo vince il Gp di Monaco, salendo al terzo posto della classifica piloti. In testa sempre Hamilton, Vettel accorcia a meno quattordici Seconda vittoria stagionale per Daniel Ricciardo, il pilota della Red Bull vince il Gp di Monaco e scala la classifica piloti, salendo sul terzo gradino dell’ipotetico podio. In testa sempre Lewis Hamilton con 110 punti, quattordici in più rispetto a Vettel che ne guadagna tre oggi tra le ...

F1 : Ricciardo vince Gp Monaco - Vettel 2/o : ... - ROMA, 27 MAG - L'australiano Daniel Ricciardo, al volante di una Red Bull, ha vinto il gran premio di Monaco precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : Daniel Ricciardo vince a Montecarlo! Vettel secondo - Hamilton terzo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.10 . Buon divertimento!

F1 - GP Monaco 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 gara live : vince Ricciardo - la Ferrari seconda con Vettel - Hamilton terzo : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp MONACO 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)

Formula 1 - Ricciardo vince Gp di Monaco : 16.57 Daniel Ricciardo (Red Bull) si aggiudica il Gp di Monaco, davanti a Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) che resta leader del Mondiale. Quarta l'altra rossa di Raikkonen che precede Bottas, Ocon,Gasley,Hulkenberg. Ricciardo,partito in pole,prende subito il comando.Al 12° giro Hamilton rientra ai box e decide di montare gomme ultrasoft,imitato poi da Vettel e Ricciardo. Solo Bottas opta per le supersoft.Ricciardo, ...

F1 - Ricciardo non si nasconde : “la Ferrari è forte a Montecarlo - ma qui possiamo vincere anche noi” : Daniel Ricciardo ha parlato del Gp di Montecarlo, sottolineando come la Red Bull sia competitiva per puntare alla vittoria Fascino ed eleganza, lusso e… velocità. Il Gp di Montecarlo è questo e altro, un condensato di emozioni e spettacolo che rende la gara del Principato tra le più attese in calendario. Lapresse Dopo essere giunto secondo nella scorsa stagione, Daniel Ricciardo punta quest’anno al bersaglio grosso vista anche la ...

F1 - Ricciardo : 'Mai parlato con Ferrari e Mercedes. Via dalla Red Bull solo per vincere' : 'La mia esigenza è provare a vincere un campionato del mondo. Non ho parlato con Mercedes e Ferrari , in estate sarà il periodo migliore per valutare. Non credo di restare senza un sedile. Se ci sarà solo la Red Bull resterò qui, ma al momento non ho l'...

F1 Azerbaijan - Ricciardo : «La mia esigenza è provare a vincere un campionato del mondo» : BAKU - Non solo il duello Mercedes e Ferrari nel Gran Premio dell'Azerbaijan. Con la vittoria in Cina Daniel Ricciardo e la Red Bull hanno dimostrato di poter lottare ad armi pari con le altre. L'...

Formula 1 - Ricciardo avverte : 'Resto solo con Red Bull vincente' : 'Non voglio firmare un contratto lungo, non so ancora in quale direzione questo sport stia andando, l'ideale sarebbe un contratto biennale -aggiunge Ricciardo al 'Times'. Voglio la macchina migliore, ...