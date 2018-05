Ricciardo Principe di Monaco | Vettel si inchina sulle stradine di Montecarlo | Hamilton

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Nonostante un problema alla power unit, Danielvince il Gp ditenendo dietro la Ferrari die la Mercedes diLa corona poggiata in testa, il sudore che sgorga e il sorriso che si allarga. Danielè il nuovodi, la conferma arriva al 78° giro del Gp di, vinto con il cuore in gola dal pilota australiano. Photo4 / LaPresse Un problema alla power unit a metà gara a complicare un week-end perfetto, dominato dalla prima sessione di prove libere fino al gradino più alto del podio, conquistato con le unghie e con i denti al termine di una battaglia di nervi con Sebastian. Seconda vittoria in stagione per il driver della Red Bull che, dopo il trionfo in Cina, si ripete anchedisalendo al terzo posto della classifica piloti, a meno 38 da Lewis. Il britannico della Mercedes completa il podio ...