Ricciardo | Era ora Montecarlo! Grande sensazione Hamilton | Bravo

F1 - Ricciardo esce allo scoperto : “rinnovo? Ho già parlato con il team - questa vittoria mi aiuterà nella trattativa” : Nel corso della conferenza stampa, Daniel Ricciardo ha sottolineato come si sia alquanto spaventato nel momento in cui ha avvertito il problema alla power unit La corona poggiata in testa, il sudore che sgorga e il sorriso che si allarga. Daniel Ricciardo è il nuovo Principe di Monaco, la conferma arriva al 78° giro del Gp di Montecarlo, vinto con il cuore in gola dal pilota australiano. Photo4 / LaPresse Un problema alla power unit a metà gara ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Daniel Ricciardo il favorito - Vettel si gioca quasi tutto in partenza - Hamilton correrà in difesa? : Oggi è il gran giorno della gara sul circuito cittadino più famoso e glamour del mondo. Sul palcoscenico di Montecarlo, apprestiamoci a vivere 78 giri di grande intensità in cui saranno i particolari a fare la differenza. Daniel Ricciardo, su Red Bull, partirà dalla pole ed i favori del pronostico sono per lui. A Monaco, quando si parte dalla p.1, è una bella base per ottenere il successo nella corsa domenicale. La pista offre poche chance per ...

Monaco F1 - Ricciardo : "Devo finire l'opera". Hamilton : "Lotterò" : parla Hamilton - Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della seconda fila con la Mercedes: "Sapevamo che non saremmo stati i più veloci - ha detto il campione del mondo - siamo un pelo indietro ...

F1 Monaco - sorriso Ricciardo : «Domani completiamo l'opera» : MONTECARLO - 'Abbiamo lanciato un messaggio: è da giovedì che siamo i più veloci' . Non smette di sorridere Daniel Ricciardo, e ha ragione: il pilota della Red Bull ha centrato la pole ma anche il ...

F1 - Gp Monaco – Good vibes per Ricciardo dopo le qualifiche : “domani? Non piove e andrà tutto bene! Verstappen? Imparerà…” : Al termine delle qualifiche per la gara del Gp di Monaco, Daniel Ricciardo è apparso sorridente e di buon umore, aspettandosi una bella gara per la giornata di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

F1 – Vettel non ha paura di dire la verità : la risposta alla fan di Ricciardo è… sincera! [VIDEO] : Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: il tedesco e la sincera risposta alla fan di Daniel Ricciardo E’ andato in scena domenica il quinto appuntamento della stagione 2018 di F1. A trionfare sul circuito del Montmelò, a Barcellona, è stato Lewis Hamilton, autore di un’eccellente prestazione in pista. Alle spalle del britannico il suo compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen. Weekend complicato in casa Ferrari, con ...

F1 - Max Verstappen : “Non cambierà il mio rapporto con Ricciardo. Dobbiamo pensare al bene della squadra” : E’ un Max Verstappen molto “politically correct” quello che torna sull’incidente del GP di Azerbaijan 2018 che lo ha visto protagonista nel corso del 39° giro insieme al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo. Un crash che tante polemiche ha alimentato, specie sull’agire del pilota olandese Red Bull, ritenuto da alcuni degli addetti lavori, il principale responsabile dell’accaduto. Tuttavia, Max sembra già ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : sfilza di under investigation. Ricciardo-Verstappen da brividi - Vettel spera nella penalizzazione di Perez : Il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1, è stato davvero pazzo: a Baku è andata in scena una gara palpitante ed emozionante in cui è successo davvero di tutto. Il podio recita Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Sergio Perez ma potrebbe esserci uno strascico perché ci sono diversi under investigation che potrebbero cambiare la classifica odierna e avere delle conseguenze anche per le prossime gare. Il tamponamento di Daniel ...