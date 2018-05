Riassunto dell’ottava puntata del Serale di Amici17 del 27 05

wittytv

(Di domenica 27 maggio 2018) L’ottavadelsi apre con Maria che entra in studio con le due squadre, saluta le Commissioni e dà il bentornato a Marco Bocci, poi saluta Luca Tommassini. La conduttrice fa vedere un rvm che riassume la carriera di uno degli ospiti speciali della sera, l’attrice Premio Oscar Sophia Loren, che subito dopo fa il suo ingresso in studio accolta da una standing ovation del pubblico e di tutto il cast e si accomoda nella Commissione Esterna. Comincia la gara a squadre, la prima prova vede Irama vs. Lauren. Irama canta “L’appuntamento” in duetto con Ornella Vanoni, Lauren balla con dodici professionisti sull’esibizione live di Christian De Sica in “Soldi soldi soldi”; si chiude il televoto, De Sica si accomoda nella Commissione Esterna, vince Irama con il 64%. Seconda prova, Emma vs. Einar. Emma canta “True colors” e ...