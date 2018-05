Renzi | “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l’Italia da tre mesi”

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere

"Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d'accordo". E' la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: "Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

"Il dialogo con il M5s era l'unica strada seria, ma non c'è stato perché Renzi lo ha impedito. Così anche oggi questo percorso ha trovato l'ostacolo dell'Italietta". Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio da Giuseppe Lumia, membro della direzione del Pd. L'ex senatore dem spiega: "Coi 5 Stelle era meglio parlarci. All'inizio eravamo solo quelli dell'area di Michele Emiliano e sembravamo un po' velleitari. Poi alla fine si è ...

Renzi A DI MAIO : "INCONTRO SÌ - FIDUCIA PER GOVERNO NO"/ M5s : "Di più non potevamo fare - peccato per l'Italia" : RENZI chiude al M5S: "FIDUCIA a Di MAIO? Mai. Faccia GOVERNO con Salvini". La replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: "Ego smisurato". Le ultime notizie sullo stallo politico

Renzi - No a M5S : "Di Maio? Faccia Governo con Salvini"/ Replica su Facebook "Nel Pd comanda lui si pentiranno" : Renzi chiude al M5S: "Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini". La Replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: "Ego smisurato". Le ultime notizie sullo stallo politico

Governo - il Pd diviso e al bivio aspetta le parole di Renzi. Chiamparino : “Dialogo con M5s? Più probabile appoggio esterno” : Il leader politico uscito a brandelli dal voto del 4 marzo, è anche quello da cui tutti stasera aspettano lo sblocco dello stallo politico. Matteo Renzi, ex segretario formalmente dimissionario e mai uscito di scena, ha scelto di anticipare la direzione Pd e di farsi intervistare da Fabio Fazio su Rai1 a Che tempo che fa. Lui che, seppur nell’ombra, ha continuato in questi giorni a tenere compatti i suoi sulla linea dell’opposizione ...

La possibilità di confrontarsi con il M5s e trovare un accordo di Governo verrà votata dalla direzione del Pd del 3 maggio, ma una grossa fetta di esponenti dem (soprattutto renziani) è in rivolta e ha già annunciato di essere contraria e di votare 'no' a questa ipotesi.

Governo Pd-M5s - consultazioni Fico/ Diretta live - Renzi vs Martina in Direzione : "Di Maio? Distanze siderali" : Nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di Governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - "dialogo con Di Maio - basta veti" : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, "dialogo con Di Maio, basta veti". tutte le posizioni dei dem, i calcoli dei 5Stelle: Centrodestra nell'angolo

"Se vuole smettere di polemizzare e aiutarmi a ricostruire questo Paese io, come leader del centrodestra, sono pronto". Lo dice Matteo Salvini, rivolgendosi a Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni di oggi con il presidente della Camera, Roberto Fico. "amoreggiare con Renzi e col Pd, pur di andare al potere, mi sembra irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori" ...

Governo - De Girolamo : “Di Maio? Arrogante e più antipatico di Renzi”. Marattin : “Rilassatevi - lasciate stare il senatore di Rignano” : Siparietto con botta e risposta a effetto domino nel corso de L’Aria che Tira (La7). A fare da apripista al dibattito è l’ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, che commenta con toni caustici l’inaugurazione del Vinitaly, a cui hanno partecipato diversi leader politici: “Più che del vino è stata una fiera di dichiarazioni inutili. Per fare il Governo non avremmo bisogno di un presidente della Repubblica, ma di ...

"Renzi e le dimissioni? E' Incoerente se ci ripensa". "Ha già pagato l'aver detto che si ritirava e poi essersi presentato alle elezioni". Nel bel mezzo del caos dentro il Partito democratico, chi prova a smarcarsi in qualche modo è il senatore Matteo Richetti. In passato molto vicino all'ex segretario, intervistato da Lucia Annunziata a "In mezz'ora" su Rai3, non ha annunciato la ...