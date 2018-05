Referendum aborto | premier Irlanda | legge entro l’anno

IRLANDA - SI' ALL'ABORTO/ Referendum - diritti ed emozioni hanno ucciso la coscienza cristiana : Aborto: l'esito del Referendum abrogativo irlandese del 25 maggio è una netta vittoria del Sì. L'amore alla vita non è più un fatto collettivo.

L'esito del Referendum abrogativo irlandese del 25 maggio è una netta vittoria del Sì all'aborto. L'amore alla vita non è più un fatto collettivo, ma solo personale.

Referendum su aborto libero Gli irlandesi scelgono il «sì» : DUBLINO Un giorno «storico», agli occhi di molti. Di sicuro un passaggio destinato a segnare un'epoca tanto per i vincitori quanto per gli sconfitti, e soprattutto per le donne. L'Irlanda, terra di ...

Il Referendum irlandese sull'aborto - premier : "Oggi il culmine di una rivoluzione silenziosa" : Il caso di Savita Halappanavar All'origine del provvedimento c'era stato il caso, rimbalzato sui media di tutto il mondo, di una donna di origine indiana incinta, la dentista Savita Halappanavar, ...

