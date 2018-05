Record italiano di soci | 15 477 | presenti all' assemblea annuale di Banca d' Alba

Guinness - Record «marziano» per un ingegnere italiano : Il Guiness dei primati ha certificato nella sua lista di imprese incredibili un nuovo record, stavolta realizzato 'in un altro mondo' da un italiano.

Atletica - URAGANO TORTU! Sfiorato il Record italiano di Mennea nei 100! Jacobs a 10?08 - l’Italia torna a sognare! : Un URAGANO si è abbattuto sul Fontanassa di Savona, un fulmine è scheggiato via sul rettilineo dell’impianto ligure e ha ridestato l’Atletica leggera italiana. Una stella capace di scaldare tutti gli appassionati e di farli sognare. Filippo Tortu ha letteralmente riscritto la storia dell’Atletica leggera italiana: il 19enne ha corso i 100 metri in uno strepitoso 10.03 (0.7 m/s di vento a favore) nella finale del meeting locale, ...

Atletica : Record italiano under 23 sui 5000m per Yeman Crippa. Sesto azzurro di sempre - pass per gli Europei di Berlino : L’Italia torna a farsi vedere nel mezzofondo dell’Atletica. A trovare una grande performance nella notte del Bel Paese nei 5000 metri è stato Yeman Crippa: l’azzurro, classe 1996, di origini etiopi, ha timbrato il nuovo primato nazionale under 23 per la specialità. 13:18.83 il tempo con il quale ha trovato la quarta piazza nel Payton Jordan Invitational di Palo Alto (California), meeting statunitense. Spettacolare miglioramento ...

Trump porta gli Usa a un debito pubblico Record : «Più alto di quello italiano» dopo la riforma delle tasse : ... nel 2023 il rapporto debito-pil statunitense si attesterà al 116,9%, superando il 116,6% dell'Italia e affermandosi come il terzo più elevato fra le economie avanzate e uno dei più alti al mondo. ...

Vinitaly - Coldiretti : Record per le esportazioni di vino italiano nel 2018 : E’ record per le esportazioni di vino italiano nel 2018, con un aumento del 13% in valore a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat sul commercio estero a gennaio, divulgati proprio in occasione della giornata conclusiva del Vinitaly, dai quali emerge che a trainare la crescita è ancora una volta il boom degli spumanti, con un balzo in avanti del 26% ...

Nuoto - Assoluti Riccione : nuovo Record italiano per Scozzoli nei 50 rana : ... che si disputeranno dal 3 al 9 agosto a Glasgow e dove il suo avversario principale sarà quel Adame Peaty detentore del record del mondo sia nei 50 che nei 100 rana.

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Fabio Scozzoli devastante! Record italiano nei 50 rana e titolo tricolore : Che Fabio Scozzoli! Il campione di Lugo, dopo aver estasiato nei 100 rana (59″33, quarto tempo al mondo nel 2018), si ripete nei 50 rana ottenendo il nuovo primato italiano di 26″73, aprendo letteralmente le acque romagnole dello Stadio del Nuoto di Riccione, nella gara valida per gli Assoluti 2018. Migliorato di quasi due decimi il 26.91 che aveva siglato lui stesso lo scorso anno ai Mondiali. Un incedere impressionante, nei secondi ...

Nuoto - Margherita Panziera strepitosa : Record italiano sui 100 metri dorso - prima azzurra sotto il minuto : Margherita Panziera balza agli onori della cronaca della terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. La 22enne ha infatti realizzato il RECORD ITALIANO sui 100 metri dorso durante la prima frazione della staffetta 4x100m mista poi vinta dalla sua Fiamme Oro: la veneta è diventata la prima azzurra capace di abbattere il fatidico muro del minuto, il suo perentorio 59.96 batte di due decimi abbondanti il tempo siglato da Elena ...

Nuoto - Margherita Panziera strepitosa : Record italiano sui 50 metri dorso - prima azzurra sotto il minuto : Margherita Panziera balza agli onori della cronaca della terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. La 22enne ha infatti realizzato il RECORD ITALIANO sui 50 metri dorso durante la prima frazione della staffetta 4x100m mista poi vinta dalla sua Fiamme Oro: la veneta è diventata la prima azzurra capace di abbattere il fatidico muro del minuto, il suo perentorio 59.96 batte di due decimi abbondanti il tempo siglato da Elena ...

Nuoto - Ilaria Cusinato indemoniata sui 200 misti : a un centesimo dal Record italiano di Alessia Filippi! : Ilaria Cusinato ha incendiato lo Stadio del Nuoto di Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani Assoluti. La veneta si è scatenata sui 200 metri misti e ha riscritto un pezzo della storia italiana in questa specialità: ha nuotato un incredibile 2:11.26, spingendosi a un solo centesimo dal mitologico record nazionale di Alessia Filippi (datato 29 maggio 2009, in piena epoca costumone) e realizzando così il miglior tempo in tessuto ...

Nuoto - Thomas Ceccon scatenato sui 100m dorso : nuovo Record italiano juniores e settimo al mondo. Il 17enne vola agli Europei : Thomas Ceccon incanta a Riccione dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani 2018 di Nuoto. Il sorprendente classe 2001, ormai sempre più convincente promessa del nostro movimento, ha siglato un interessante 53.94 sui 100m dorso: si tratta del nuovo primato italiano juniores (ormai demolito il 54.24 di Simone Sabbioni datato 2014) e del settimo crono mondiale stagionale a livello assoluto. Il veneto, grazie al trionfo odierno (ha ...

Record storico per l'export di vino italiano in Francia : Teleborsa, - L'Italia raddoppia in Francia e vince la storica sfida: è Record, infatti, per il vino tricolore che sfiora i 170 milioni di euro, nel 2017, e praticamente raddoppia , +92,3%, negli ...