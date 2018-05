Real | Zidane vince la 3Champions League di fila | è record

Real Madrid - Zidane : 'Abbiamo scritto la storia. Cristiano Ronaldo deve restare - sì o sì' : In due anni e mezzo sulla panchina del Real Madrid ha vinto tre Champions League: Zinedine Zidane è nella storia. A Kiev un'altra notte magica per lui, 3-1 al Liverpool di Klopp e altro trofeo per i ...

Real Madrid - Zidane : 'Il nostro segreto? Talento e lavoro' : 'Talento e lavoro, questa squadra è così'. Zinedine Zidane, raggiunto in campo dai microfoni Mediaset durante i festeggiamenti per il successo del Real Madrid nella finale di Champions contro il ...

Real Madrid-Liverpool 3-1 : disastro Karius - perla di Bale. Zidane fa “13” : Real Madrid-Liverpool 3-1- Il Real Madrid è Campione d’Europa per la 13a volta nella sua storia. 3a vittoria consecutiva negli ultimi 3 anni. Zinedine Zidane batte ogni record e porta a casa il 3° successo in finale in soli 3 anni di carriera. Parte bene il Liverpool, fino al ko di Salah. Problema ad una […] L'articolo Real Madrid-Liverpool 3-1: disastro Karius, perla di Bale. Zidane fa “13” proviene da Serie A News ...

Real Madrid-Liverpool alle 20.45 La Diretta Zidane insegue il terzo trionfo di fila : Allo stadio Olimpiyskiy di Kiev va in scena la finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool. I Blancos guidati da Zidane puntano al terzo titolo consecutivo, un'impresa che non succede ...

Real Madrid-Liverpool - l'ultimo atto della Champions League : le probabili formazioni - le mosse di Zidane e Klopp

Champions - la maledizione di Klopp e la terza di Zidane : Ronaldo contro Salah - a Kiev è Real-Liverpool : Gli spagnoli per il terzo anno consecutivo possono prendersi la Coppa, gli inglesi sognano l'impresa come nel 1981

Champions League - Zidane e Klopp : 'Real-Liverpool - nessun favorito' : KIEV , UCRAINA, - Ancora il Real Madrid . Un appuntamento fisso quello tra i 'blancos' alla terza finale di Champions League consecutiva. Gia' la doppietta centrata lo scorso anno a Cardiff con il ...

Real Madrid - Zidane : "Non siamo favoriti. Più pressione c'è - meglio è" : "'Il segreto del nostro successo? Lavoro e talento" dice Zinedine Zidane. E aggiunge: "In buone dosi. Non è facile essere qui, sappiamo quanto sia complicato e siamo felici di poter giocare un'altra ...

Champions - Zidane : 'Real non è favorito - serve impresa col Liverpool' : ROMA - 'E' una finale e noi non siamo favoriti. Se vogliamo vincere dovremo fare qualcosa di straordinario'. Zinedine Zidane si trova per la terza volta consecutiva protagonista alla vigilia della ...

Il mio allenatore, Zinedine Zidane, è il migliore del mondo".

Champions League : Zidane - l'uomo che volle farsi Real : Potrebbe essere il primo allenatore di sempre a vincere tre volte consecutive la coppa. Perché la sua squadra è come lui: flessibile, camaleontica, fatta di genio e di classe

Finale di Champions - Zidane : 'Nessuno ha più fame del Real Madrid' : Adoro giocare questa competizione, sono sempre belle partite e per vincere devi battere i migliori al mondo . È un torneo in cui succede sempre qualcosa, come capitato contro la Juve. È stata una ...

Champions - Zidane Il Real è affamato - vogliamo vincere sempre e tutto : MADRID - 'Nessuno può dirci che siamo meno affamati'. Sabato a Kiev si gioca la finale di Champions League e Zinedine Zidane mette nel mirino la terza coppa dalle grandi orecchie consecutiva lanciando ...