Real | Ronaldo annuncia l' addio | da PSG a Man United | ecco chi può prenderlo

Cristiano Ronaldo rincara la dose sull’addio al Real Madrid : al via un valzer clamoroso di attaccanti : Cristiano Ronaldo sempre più nella storia, terza Champions League consecutiva conquistata ed adesso sembra il momento di cambiare maglia e salutare il Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di ieri il portoghese ha deciso di rincarare la dose: “Non era il momento perfetto di dire quelle cose – ha ammesso il portoghese -, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro una settimana dirò qualcosa”. Non è un ...

Cristiano Ronaldo-Real Madrid - ecco i motivi della rottura : una “mancanza di rispetto” nella trattativa per il rinnovo : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid al termine di un’altra stagione da favola culminata con la vittoria della Champions League Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid potrebbero separarsi in estate. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League di ieri sera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler cambiare aria. Un gesto strano, inatteso, sopratutto dopo la sua lunga e vittoriosa militanza Madridista. Dunque ...

Cristiano Ronaldo - la fine della leggenda a Madrid dopo 9 anni spinge Neymar verso il Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...

Ronaldo lascia il Real? I possibili scenari : ... un ritorno al Manchester United , dove il portoghese si è consacrato, o in alternativa un approdo al Paris Saint Germain , uno dei pochi club al mondo in grado di mettere sul tavolo le cifre ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL Real MADRID/ Le parole dopo la finale di Champions : tifosi di Juve e Napoli sognano : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:12:00 GMT)

Ronaldo lascia il Real? I possibili scenari : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Un’ombra ha rovinato la festa dei tifosi madridisti per la conquista della 13esima Champions League nella storia del Real, le parole a fine gara di Cristiano Ronaldo che lasciano presagire un imminente addio al club: “Siamo entrati nella storia, mi sono divertito e nei prossimi giorni dirò ai tifosi cosa farò in futuro, è stato bello giocare nel Real. Ora godiamoci questo momento, il mio futuro non è ...

Real Madrid - parte l'asta per Ronaldo. Su di lui Psg e Man. United : ... uno i più del suo eterno rivale Leo Messi, in 9 anni a Madrid Ronaldo ha vinto 2 campionati, 2 Coppe di Spagna, 2 Supercoppe spagnole e soprattutto 4 Champions League, 3 Coppe del Mondo per club e 2 ...

Cristiano Ronaldo verso l'addio al Real : 'È stato bello giocare qui' : ... foto, vinta contro il Liverpool e riportate dall'edizione online di Marca, mettono in agitazione il mondo madridista. 'Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo festeggiare - ha detto ancora Cr7 - ...

Cristiano Ronaldo-Real - ai titoli di coda : United e Psg in pressing : Cristiano Ronaldo ha gettato nello sgomento tutti i tifosi del Real Madrid con le sue dichiarazioni a fine partita. Il fuoriclasse portoghese è stato chiaro: 'Questo progetto deve continuare con me in ...

Cristiano Ronaldo - la bomba dopo la Champions League : 'È stato bello' - verso l'addio al Real Madrid : In ballo, oltre alla sensazione di un leggendario ciclo personale ormai al tramonto per mancanza di stimoli, anche una questione di orgoglio: Ronaldo è convinto di essere il migliore al mondo, più ...