Real Madrid | scintille Florentino Perez-Cristiano Ronaldo | il presidente risponde piccato

Champions League - Real Madrid-Liverpool 3-1 : spagnoli campioni per la terza volta di fila con Bale e le papere di Karius : E tre. Consecutive. Questa volta senza il graffio di Cristiano Ronaldo, ma con Gareth Bale che diventa il primo giocatore a segnare una doppietta in una finale di Champions subentrando dalla panchina. Il Real Madrid è sempre di più nella storia: la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane si conferma campione d’Europa battendo per 3-1 il Liverpool nella finale di Kiev. Fanno 13 Champions vinte nella sua storia, record assoluto. E poi sono ...

VIDEO/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : polemiche nel web su Ramos. Highlights e gol (Finale Champions League) : VIDEO Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): Highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018, che si è disputata ieri sera a Kiev.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:10:00 GMT)

Real Madrid - Ronaldo questa volta fa sul serio : “il problema non sono i soldi. Restare? Ecco cosa dico” : Subito dopo la vittoria della quinta Champions League in carriera, Cristiano Ronaldo ha ribadito di non essere certo della sua permanenza al Real Madrid La Champions League vinta nella notte di Kiev, la quinta della sua carriera, potrebbe essere l’ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid. L’asso portoghese, dopo aver lanciato la bomba subito dopo la fine del match con il Liverpool, è tornato poi sul suo futuro in ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL Real MADRID/ Le clamorose parole dopo la finale di Champions - Neymar il sostituto? : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:44:00 GMT)

PAGELLE/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : incubo Karius - i voti della partita (Finale Champions League) : PAGELLE Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:42:00 GMT)

Ronaldo : «È stato bello giocare nel Real Madrid» : «È stato molto bello giocare nel Real Madrid», con queste parole Ronaldo ha spiazzato tutti. Al termine della finale di Champions vinta dal Real Madrid contro il Liverpool, il campione portoghese ai microfoni di BeIn Sports ha fatto questa dichiarazione usando il verbo al passato e lasciando quelli che lo ascoltavano senza parole. Poi la precisazione: «Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio fianco. ...

Il Real Madrid ha vinto la Champions League : Nella finale di ieri ha battuto 3-1 il Liverpool, soprattutto grazie agli errori del portiere Loris Karius The post Il Real Madrid ha vinto la Champions League appeared first on Il Post.

Il Real Madrid sul tetto d’Europa : terza Champions consecutiva - Liverpool ko 3-1 : Il Real Madrid ha vinto la terza Champions League consecutiva: a Kiev i `blancos´ si sono imposti per 3-1 sul Liverpool con le reti di Benzema e doppietta di Bale. Di Mane’ il gol del temporaneo 1-1. Per i Reds c’è il grande rammarico dell’infortunio che ha messo fuori causa Mohamed Salah alla mezz’ora e di due incredibili errori del portiere tedes...

Video/ Real Madrid-Liverpool - 3-1 - : highlights e gol della partita - Finale Champions League - : Video Real Madrid Liverpool , risultato Finale -, : highlights e gol della partita, Finale della Uefa Champions League 2017-2018 a Kiev. La Finale di Champions League Real Madrid Liverpool si porta dietro con sé una serie di polemiche e molte delle quali sono legate a Sergio Ramos. Il difensore e capitano dei blancos viene accusato dai più di una mancata espulsione per il contatto che ha portato all'infortunio di Momo Salah.

Real Madrid - Zidane : 'Abbiamo scritto la storia. Cristiano Ronaldo deve restare - sì o sì' : In due anni e mezzo sulla panchina del Real Madrid ha vinto tre Champions League: Zinedine Zidane è nella storia. A Kiev un'altra notte magica per lui, 3-1 al Liverpool di Klopp e altro trofeo per i ...

Video/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : highlights e gol della partita (Finale Champions League) : Video Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018, che si è disputata ieri sera a Kiev.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 03:01:00 GMT)

Real Madrid - Zidane : 'Il nostro segreto? Talento e lavoro' : 'Talento e lavoro, questa squadra è così'. Zinedine Zidane, raggiunto in campo dai microfoni Mediaset durante i festeggiamenti per il successo del Real Madrid nella finale di Champions contro il ...

Il Real Madrid vince la Champions League : Liverpool ko 3-1. Terza consecutiva per i blancos : A Kiev è successo di tutto nella finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo anche se nella prima frazione si è dovuto registrare il forfait di Salah, uscito al 30', per un infortunio alla spalla. Nella ripresa è sceso però in campo Karius che ha spalancato la porta a Benzema al 51'. Mané ha subito pareggiato i conti ma Bale, al 64', ha riportato in vantaggio il Real con un gol in ...

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid?/ Cr7 parla da ex : "È stato bello giocare con questa maglia" : Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Cr7 al termine della finale di Champions League contro il Liverpool parla già da ex: "E' stato bello vestire questa maglia e giocare qui".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 00:15:00 GMT)