Real Madrid campione d' Europa | la festa dei giocatori sui social

Champions League - la stampa spagnola celebra il Real Madrid : “Invenc13les” : Gli invincibili del Real Madrid sono stati osannati dalla stampa iberica al termine dell’ennesima cavalcata che ha portato alla vittoria della Champions League La stampa spagnola celebra la 13esima Champions League della storia del Real Madrid conquistata ieri sera a Kiev grazie al 3-1 contro il Liverpool. Sulle prime pagine dei quotidiani iberici grande spazio per l’impresa dell’11 di Zinedine Zidane che porta a casa la ...

Real Madrid - Sergio Ramos nella storia : 4ª Champions. E si regala un anello speciale : E sono 13. Il Real Madrid è di nuovo campione d'Europa e continua a macinare record : terza Champions League consecutiva conquistata dalla squadra di Zinedine Zidane, quarta negli ultimi cinque anni. ...

Cristiano Ronaldo - la bomba dopo la Champions League : 'È stato bello' - verso l'addio al Real Madrid : In ballo, oltre alla sensazione di un leggendario ciclo personale ormai al tramonto per mancanza di stimoli, anche una questione di orgoglio: Ronaldo è convinto di essere il migliore al mondo, più ...

Video Gol Real Madrid-Liverpool 3-1 : Highlights e Tabellino Finale Champions League 26-05-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Liverpool 3-1: Cronaca e Video Gol Benzema,Manè,Bale,Bale Finale Champions League 26-05-2018 Il Real Madrid è di nuovo campione d’Europa per la terza volta consecutiva e la tredicesima coppa nella storia, mai nessuna squadra al mondo è riuscita in un’impresa tale. Dopo la vittoria contro il Liverpool per 3-1, si respira aria di festa a Madrid. Festa fino a tardi per la terza Champions League vinta ...

Ahi Real Madrid - anche Gareth Bale minaccia l’addio : “ho giocato troppo poco” : Gareth Bale dopo Cristiano Ronaldo, alcuni big del Real Madrid minacciano di lasciare il club dopo l’ennesimo successo conquistato nell’era Zidane Il man of the match della finale di Champions League di ieri sera, è stato senza dubbi Gareth Bale. Il calciatore gallese è entrato in campo con la gara in perfetto equilibrio, per dare una scossa ai suoi compagni. L’effetto è stato eccellente, prima la splendida rovesciata, poi il ...

Cristiano Ronaldo : addio al Real Madrid? : Eppure le parole del portoghese hanno scosso tutto il mondo del calcio, che ora dovrà aspettare una settimana per sapere la verità.

Cristiano Ronaldo annuncia l’addio al Real Madrid. Il calciomercato “impazzisce” - ecco chi lo può acquistare : Il Real Madrid ha vinto la tredicesima Champions League ma a fare discutere sono state le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo al termine della partita, dichiarazioni che sembrano d’addio, “è stato bello giocare al Real Madrid“, al termine della stagione potrebbe esserci un clamoroso trasferimento in un altro club. “Ora voglio godermi questo momento, nei prossimi giorni darò invece una risposta ai tifosi che sono stati sempre dalla mia parte. E’ ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? Il calciomercato 'impazzisce' : spuntano due soluzioni clamorose : La fantasia dei tifosi di tutto il mondo si è dunque scatenata, chi non vorrebbe il fenomeno portoghese nel suo club? In pochi però possono sostenere una spesa elevata come quella alla quale andrà ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? Il calciomercato “impazzisce” : spuntano due soluzioni clamorose : Cristiano Ronaldo ha messo paura ai tifosi del Real Madrid minacciando un addio che avrebbe dell’incredibile: ecco chi potrebbe accaparrarsi CR7 Cristiano Ronaldo, dopo l’ennesimo successo in Champions League, ha spaventato i tifosi del Real Madrid parlando del suo possibile addio al club durante l’estate. “È stato molto bello essere al Madrid, e nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio ...

Real Madrid - scintille Florentino Perez-Cristiano Ronaldo : il presidente risponde piccato al portoghese : Il presidente del Real Madrid ha risposto alle parole di Cristiano Ronaldo, ricordandogli come abbia un contratto fino al 2021 Spiazzato anche lui, sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo proprio in una serata come quella vissuta ieri dal Real Madrid. Florentino Perez non si aspettava le parole del portoghese, dichiarazioni che profumano di addio, dopo la terza Champions League vinta consecutivamente. AFP PHOTO / Paul ELLIS Interrogato sulle ...

Champions League - Real Madrid-Liverpool 3-1 : spagnoli campioni per la terza volta di fila con Bale e le papere di Karius : E tre. Consecutive. Questa volta senza il graffio di Cristiano Ronaldo, ma con Gareth Bale che diventa il primo giocatore a segnare una doppietta in una finale di Champions subentrando dalla panchina. Il Real Madrid è sempre di più nella storia: la squadra spagnola allenata da Zinedine Zidane si conferma campione d’Europa battendo per 3-1 il Liverpool nella finale di Kiev. Fanno 13 Champions vinte nella sua storia, record assoluto. E poi sono ...

VIDEO/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : polemiche nel web su Ramos. Highlights e gol (Finale Champions League) : VIDEO Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): Highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018, che si è disputata ieri sera a Kiev.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:10:00 GMT)

Real Madrid - Ronaldo questa volta fa sul serio : “il problema non sono i soldi. Restare? Ecco cosa dico” : Subito dopo la vittoria della quinta Champions League in carriera, Cristiano Ronaldo ha ribadito di non essere certo della sua permanenza al Real Madrid La Champions League vinta nella notte di Kiev, la quinta della sua carriera, potrebbe essere l’ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid. L’asso portoghese, dopo aver lanciato la bomba subito dopo la fine del match con il Liverpool, è tornato poi sul suo futuro in ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL Real MADRID/ Le clamorose parole dopo la finale di Champions - Neymar il sostituto? : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:44:00 GMT)