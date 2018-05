Rapina supermercato e minaccia una guardia con una siringa | arrestato

Rapina in un supermercato : in tre entrano armati e si fanno consegnare mille euro : Hanno atteso l'orario di chiusura per irrompere nel supermercato Carrefour Express di via Cavour. Tre uomini con il volto coperto da un passamontagna sono entrati in azione ieri, venerdì 13 aprile, ...

La Rapina e le coltellate al proprietario del supermercato : è caccia al bandito tatuato scappato con una Renault rossa : Il tutto in un inquietante episodio di cronaca che ha acutizzato le preoccupazioni dei residenti nel Fermano per una criminalità che non accenna a placarsi. Il caso specifico della rapina al Sigma, ...