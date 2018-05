Ragazzo di 25 anni ferito da colpo di pistola mentre era in auto | ferito alla gamba

Auto sbanda e va fuori strada all'alba : morto un Ragazzo di 27 anni di Anzio : Incidente mortale stamattina a Latina, lungo la strada Foglino, all'Acciarella. Erano passate da poco le 5 quando una Bmw serie 1, che procedeva in direzione di Anzio, è uscita di strada. Un ragazzo ...

Uccisero Ragazzo e lo chiusero in valigia : 14 anni e 4 mesi : BOLOGNA Il tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 14 anni 4 mesi in rito abbreviato i cinque presunti autori dell' omicidio di Congliang Hu , studente cinese di 20 anni soffocato con un ...

Auto sbanda e va fuori strada all'alba : morto un Ragazzo di 27 anni - 4 feriti gravi : Incidente mortale stamattina a Latina, lungo la strada Foglino, all'Acciarella. Erano passate da poco le 5 quando una Bmw serie 1, che procedeva in direzione di Anzio, è uscita di strada. Conseguenze ...

Giallo a La Spezia - mentre camminano trovano un Ragazzo di 26 anni morto in strada : Il tragico ritrovamento alle prime luci dell'alba in pieno centro. Inutili i soccorsi allertati dai passanti, il giovane è stato dichiarato morto sul posto. Sul caso indagano ora i carabinieri per stabilire con certezza le cause della morte.Continua a leggere

"Hai già fatto l'amore?" : Ragazzo di 19 anni seguito e molestato (in pieno giorno) : Adescamenti e richieste di sesso orale lungo il Piave in pieno giorno. E' accaduto lunedì poco prima delle 19 lungo l'argine del Piave a Spresiano (Treviso) in località Palazzon. E' quanto ci racconta Alessio...

Ucciso in strada a Palermo : morto un Ragazzo di 29 anni in una sparatoria Video : 3 Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 circa: un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in to ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere ...

Ucciso in strada a Palermo : morto un Ragazzo di 29 anni in una sparatoria : Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 (circa): un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in seguito ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere l'ordine ...

Incidente a Comabbio : muore Ragazzo di 32 anni/ Si è ribaltato col furgone - morto sul colpo : Incidente a Comabbio: muore ragazzo di 32 anni, si è ribaltato col furgone, morto sul colpo. E' successo nella tarda serata di ieri, in un paesino in provincia di Varese(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:31:00 GMT)

Roma - incidente all'uscita della galleria : morto un Ragazzo di 31 anni : incidente mortale questa mattina all'alba a Roma, all'uscita della galleria Giovanni XXIII, in direzione dello Stadio Olimpico. Un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti, è morto sul colpo. La sua salma è stata trasportata...

Ragazzo di 17 anni fa strage alla Santa Fe High School : Ancora una strage negli USA. La notizia è stata confermata dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales. Il liceo

Milano - ucciso un Ragazzo di 21 anni dopo notte di alcol e coca. Arrestato un amico : Omicidio a Milano: un giovane, William Lorini, di 21 anni, è stato ucciso nella notte - in base a una prima ricostruzione della polizia - da un amico, Marco Villa, di 27, per una lite scoppiata in strada dopo una serata ad alcol e cocaina.Villa, che era insieme alla propria compagna, ha accoltellato all'addome Lorini, che ha tentato inutilmente di difendersi con una livella. Trasportato all'ospedale San Raffaele il giovane è morto ...

Lega - il Ragazzo prodigio pupillo di Matteo Salvini : candidato sindaco a 17 anni a Salerano Canavese : Comunque andrà a finire il 10 giugno, il leghista Andrea Cantoni potrà vantarsi di un record difficile da battere. Tra i candidati a sindaco delle prossime elezioni amministrative, Cantoni è il più ...

Ragazzo di 25 anni morto vicino a Roma : ha ferita da arma da fuoco al collo : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini di Tivoli, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane ha una ferita d'arma da fuoco al collo. Sul posto i ...

Ragazzo di 25 anni trovato morto in una campagna vicino Roma : ha una ferita da arma da fuoco : Un giovane di 25 anni è stato trovato morto nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. L'uomo avrebbe una ferita d'arma da fuoco al collo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati che indagano sulla vicenda.Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore alcune persone in caserma per ricostruire con esattezza l'accaduto. Il corpo è stato trovato dopo la ...