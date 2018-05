Questi non li avete mai visti | 10 specie animali e vegetali appena scoperte

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro le critiche ricevute sui social : «Questi carnefici sono vittime di loro stessi». Ma non convince : GF15 - Nina Moric Lo studio del Grande Fratello 2018 si trasforma nel salotto di Domenica Live e accoglie una Nina Moric trasformata rispetto a sette giorni fa (quando entrò nella casa per un confronto con l’ex fidanzato Luigi Favoloso), intenzionata a dire la sua contro coloro che durante la puntata della scorsa settimana hanno criticato il suo aspetto fisico, accusandola di essere troppo magra e troppo rifatta. “Questi carnefici ...

Titoli Stato : Calenda - spread? Questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Di Maio : con la Lega non è alleanza ma contratto. Premier? Questione di ore : 'Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici e c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani'. Così il leader del Movimento 5 Stelle , ...

Di Questi tempi un buon Mea Culpa in stile cattolico non farebbe male a nessuno : ... di autonomia, di orgoglio cittadino, senza neppure essere colpevole di aver rapito una qualche Elena al suo Menelao, si è vista invasa, nella sua narrativa politica, da molteplici cavalli di Troia. ...

Governo - Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interrompe il collegamento : “Non usiamo Questi mezzucci” : “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della MaratonaMentana dedicata alle consultazioni, Enrico Mentana ha interrotto il collegamento con il cronista politico, per evitare di registrare la voce di Rocco Casalino (capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari sconfitta in Spagna. Non è solo Questione di gomme… : Il quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio ed il risultato finale non lascia spazio alle interpretazioni: dominio Mercedes, due Frecce d’Argento ai primi due posti e, per la prima volta in questa stagione, la Ferrari fuori dal podio. Questo è quanto emerso nel gara del Montmeló (Spagna) e le motivazioni di questa disfatta “Rossa” sono diverse. Si è fatto un gran parlare della questione ...

L’assistente vocale 'troppo umano' di Google non è piaciuto a tutti. Ed è una Questione di etica : La platea era apparsa entusiasta. Quando il Ceo di Google, Sundar Pichai, aveva fatto ascoltare delle telefonate in cui un software basato su intelligenza artificiale parlava in modo naturale con un essere umano, inframmezzando pure delle pause e interiezioni (inclusi suoni come “aaah” ,“mmm”), il pubblico era scoppiato in un applauso e in risate complici. Doveva essere uno di quei momenti magici che piacciono tanto in ...

Governo - Berlusconi : «Speriamo che Questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi dimaio e Matteo Salvini...

Attenzione ai sondaggi di Questi giorni : c'è un dettaglio da non trascurare : La Supermedia di YouTrend In tempo di crisi politica, attenti ai sondaggi: le rilevazioni sugli orientamenti dell'opinione pubblica sono divergenti - forse un po' troppo. YouTrend ha elaborato una "Supermedia degli scenari", che riassume i ...