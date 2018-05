Quale Principe Disney sarebbe il vostro partner ideale?

vanityfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Lae tutto il suo campionario di personaggi e figure maschili hanno fatto dei danni nel processo di creazione delle aspettative in noi donne: siamo cresciute tutte, sognando che unAzzurro ci salvasse con un bacio, o aspettando che un uomo si comportasse sempre in modo leale e onesto. Osservando le storie da una prospettiva diversa, ci si può rendere conto di come i principisiano in realtà un pochino maschilisti e di come poi la differenza la facciano le protagoniste per quanto riguarda la propria salvezza. LEGGI ANCHECome ti innamori? Te lo svela il segno zodiacale A ogni modo, tutte noi da piccole avevamo il nostroo eroe preferito: ma sisposato alla perfezione con le vostre caratteristiche? Ovvero immaginandolo in carne e ossa,stata una storia d’amore felice, che avrebbe potuto funzionare? L’esperta di Elite Daily Kimmy ...