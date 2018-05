Pronostico USA vs Bolivia | Amichevole Internazionale 29-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 27 maggio 2018)di USA-, Martedì 29 Maggio. Dave Sarachan si affida a Christian Pulisic. USA–martedì 29 maggio. Gli Stati Uniti hanno l’occasione di allungare la propria striscia d’imbattibilità che dura da tre partite ospitando laal Talen Energy Stadium di Chester in Pennsylvania, una delle Nazionali più deboli del Sud America. Entrambe hanno mancato la qualificazione ai Campionati del Mondo; gli USA per la prima volta dal 1986. Come arrivano USA e? Gli Yankee non si sono qualificati per Russiaa causa della sconfitta subita per 2-1 con Trinidad & Tobago all’ultima giornata della zona CONCAF. Il ct ad interim Dave Sarachan è ripartito puntando sui giovani ( l’età media dei convocati è di soli 22 anni) che dovranno dimostrare di meritare la maglia della Nazionale a stelle e ...