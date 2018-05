Pronostico Messico vs Galles | Amichevole Internazionale 29-5-2018 e Analisi

Pronostico Messico-Croazia - 28-03-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Messico-Croazia Mercoledì 28 Marzo 2018: al c.t croato, Zlatko Dalic, mancheranno diversi elementi chiave. Il Messico, dopo il successo per 3-0 contro l’Islanda, affronta in amichevole la Croazia al AT & T Stadium di Arlington, in Texas. Entrambe, hanno staccato il pass per la fase finale del Mondiale in Russia. I messicani ha dominato il girone della zona Concacaf qualificandosi ...