Pro Recco | l' 8-5 al Brescia vale il tredici degli scudetti consecutivi | 32 in totale

Pro Recco vince il 32° scudetto : La Pro Recco Pallanuoto batte 8-5 Brescia nella giornata conclusiva Final Six al 'Caldarella' di Siracusa e conquista il 32° scudetto, il tredicesimo tricolore consecutivo. Un altro successo ...

Calcio. Promozione - finale playoff regionale. Lupo e Ottonello lanciano l'Alassio FC : Golfo Pro Recco ko 2-1 : ALASSIO FC - Golfo PRO Recco 2-1 - 9' Paterno; 2'st Lupo, 7'st Ottonello , Rig., 50'st Game over ad Albissola! l'Alassio FC vince i playoff di Promozione e si piazza in pole position nel caso si ...

Pallanuoto : trentaduesimo scudetto per la Pro Recco! AN Brescia battuta 8-5 : trentaduesimo scudetto, tredicesimo consecutivo: la Pro Recco non si ferma più e continua a dominare il campionato di Pallanuoto maschile di A1. Nelle Final Six di Siracusa non c’è stata storia nell’ultimo atto contro i rivali eterni dell’AN Brescia: 8-5 il risultato conclusivo, con una performance come al solito autoritaria da parte di Tempesti e compagni. Pratica chiusa già a metà gara: doppio parziale che vale il 4-1 a ...

Calcio. Promozione - finale playoff regionale : la web-cronaca di Alassio FC - Golfo Pro Recco : Alassio FC - Golfo PRO Recco 0-1 - 9' Paterno 42' Ancora Alassio: tiro di Doffo, pallone alto sopra la traversa. 39' Rientra in campo Lupi. 38' Ottonello di potenza, ancora Cellerino a dire di no! ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la finale scudetto sarà Pro Recco-Brescia. Ortigia mai in gara - Sport Management fuori ai rigori : sarà ancora una volta Pro Recco-Brescia la finale scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: i liguri hanno asfaltato l’Ortigia nella prima semifinale con il punteggio di 16-3, dominando la sfida contro i padroni di casa in lungo ed in largo, mentre la sfida tra lombardi e Sport Management si è risolta soltanto ai rigori, dopo l’8-8 maturato al termine dei tempi regolamentari. Infallibili i bresciani, due errori su quattro per i ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Alphen-Pro Recco 5-24. Liguri dominatori assoluti - ora testa alla Final Eight : La Pro Recco conclude dominando la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile: i Liguri hanno battuto in trasferta gli olandesi dell’Alphen per 5-24, chiudendo il girone in testa con 39 punti sui 42 disponibili, nonostante fossero già qualificati alla Final Eight in qualità di società organizzatrice (si giocherà a Genova dal 7 al 9 giugno, si è qualificata anche Brescia). Gara senza storia quella andata in scena ad Alphen ...

Pallanuoto : Pro Recco vince big match : ... Pro Recco 73; Brescia 63; Banco Bpm Sport 61;Ortigia 44; Savona 42; CC Napoli 41; Florentia 33; SelecoCatania 30; Posillipo 28; Lazio 26; Bogliasco 23; Trieste 17;Reale Mutuo Torino 7; Acquachiara 0.

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco batte Brescia e vince la regular season - Acquachiara in A2 : La 24ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto riserva due verdetti: la Pro Recco vince la regular season, l’Acquachiara retrocede in A2. Il big match di giornata tra la squadra ligure ed il Brescia è un concentrato di emozioni che si risolve soltanto nel finale: 9-8 il punteggio in favore dei recchelini, che restano a punteggio pieno e sono ormai irraggiungibili. L’Acquachiara invece resta ferma a quota zero e retrocede: fatale il ko ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Eger 14-6. I liguri vincono il girone e pensano alla Final Eight : Pro Recco inarrestabile in Italia come in Europa: nella 13ma e penultima giornata di Champions League di Pallanuoto la formazione ligure asfalta 14-6 i magiari dell’Eger, seconda forza del Gruppo B, vince aritmeticamente la classifica del raggruppamento e guarda con ancor maggior fiducia alla Final Eight che si terrà a giugno a Genova, alla quale era già qualificata di diritto in qualità di società ospitante. Nel primo quarto i recchelini ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Posillipo-Pro Recco 0-11. Liguri senza pietà - restano a punteggio pieno : Pro Recco senza pietà: i campioni d’Italia inanellano la 23ma vittoria consecutiva nel campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, battendo in trasferta il Posillipo con il roboante punteggio di 0-11, restando a punteggio pieno in classifica, a quota 69, dilagando oggi nella seconda parte di gara. Il primo quarto infatti si è chiuso sullo 0-0 e a metà gara i Liguri erano avanti soltanto per 2-0, grazie alle realizzazioni, a uomini pari, ...

Pallanuoto - Canottieri : c'è la Pro Recco : Giallorossi reduci dalla sconfitta casalinga contro i "mastini" dello Sport Management tenteranno di mettere in difficoltà i più quotati avversari . Non sarà facile, ma sul piano del gioco, la ...