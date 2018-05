Pro Loco trentine * Edizione 2018 Tutti#fuori | In 9 000 alla Festa DI PERGINE VALSUGANA E

NUOVA SEDE Pro Loco FAGNANESE - ''RISCOPRIAMO LA NOSTRA IDENTITA''' : ... per uno sviluppo del comprensorio, come riconosciuto anche dall'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura proprio per la funzione di valorizzazione del ...

Doro Gjat a Sapori Pro Loco : Concerto evento sabato 19 maggio a Sapori Pro Loco , la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia : sul ...

Grande successo per la prima estemporanea "…solo la carità salverà il mondo" della Pro Loco di Avezzano : si è riunita e ha designato i vincitori della prima estemporanea di pittura "…solo la carità salverà il mondo" e sono: primo premio Mario Zarini, secondo premio Antonella D'Angelo, terzo premio ...

Taglio del nastro per Sapori Pro Loco : Inaugurata ufficialmente questa mattina a Villa Manin di Passariano di Codroipo la 17esima edizione di Sapori Pro Loco , la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del ...

Sapori Pro Loco : assaggia e vota : In programma inoltre un ricco calendario collaterale composto da eventi per tutte le età, dalle animazioni per bambini agli spettacoli musicali per gli adulti. Due i concerti clou: venerdì 18 maggio ...

Lo Spartan Race - la valorizzazione del Tevere - la mobilità dolce e i Sentieri della Pro Loco per un modo nuovo di muoversi : Sport e Scienza sperimentando il Tevere, nel cui ambito gli studenti del corso AFM e del Liceo, in collaborazione con la Pro Loco attraverso la pratica della canoa e del kayak, potranno sviluppare ...

Pro Loco - approvata la nuova normativa : ... quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche , nonché azioni di solidarietà sociale, ...

L'estate della Pro Loco fra festival e concerti : Il Direttivo ha accolto le proposte ed i suggerimenti dei cittadini, dei soci, degli operatori dello spettacolo per mettere in piedi, oltre ai consueti spettacoli, iniziative di tipo culturale come ...

La Pro Loco approva il bilancio e presenta il calendario : Il Direttivo ha accolto le proposte ed i suggerimenti dei cittadini, dei soci, degli operatori dello spettacolo per mettere in piedi, oltre ai consueti spettacoli, iniziative di tipo culturale come ...

Conto alla rovescia per Sapori Pro Loco : Il Comitato regionale ha organizzato un ricco calendario collaterale composto da eventi per tutte le età, dalle animazioni per bambini agli spettacoli musicali per gli adulti. Il programma ufficiale ...

La Pro Loco di Matera ha già pronto il cartellone per l'estate : Matera - Escursioni nei Sassi e nel Parco della Murgia Materana, spettacoli teatrali e un concorso fotografico per premiare lo scatto più suggestivo e originale della futura capitale europea della cultura. Sono queste le proposta della Pro Loco Matera - Tra storia ...

Comiso - Schembari lascia presidenza della Pro Loco : Maria Rita Schembari presidente della Pro Loco, lascia il suo incarico dopo avere ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Comiso

SALA NEMESIO ORSATTI - Da sabato 28 aprile a domenica 6 maggio a cura della Pro Loco di Pontelagoscuro - via Risorgimento 4 - : L'iniziativa, inserita nel programma del maggio Pontesano, è promossa da Pro loco Pontelagoscuro in collaborazione con Luigi Cirelli, appassionato del mondo a quattro zampe, il quale fornirà le coppe ...