Privacy | Codacons presenta un esposto in procura su Google e Facebook

Privacy : Codacons pronto a denunciare Google e Facebook : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato in vigore lo scorso 25 maggio. “Presenteremo domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, all’Agcom e al Garante per la Privacy chiedendo di aprire una indagine sui due colossi e sulle ...