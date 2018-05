Pozzallo | il sindaco denuncia | Tentata rivolta nell' hotspot

Migranti : tentativo di rivolta a hotspot Pozzallo - sindaco 'Servono rimpatri più veloci' (2) : (AdnKronos) - Una questione verso cui il ministro Minniti "ha mostrato piena collaborazione" ma che ora è resa "più problematica dalla chiusura del centro di Lampedusa". Oggi, racconta Ammatuna, "c’è stato all’interno dell’hotspot un tentativo di rivolta prontamente sedata dalle forze dell’ordine ch

Migranti : tentativo di rivolta a hotspot Pozzallo - sindaco 'Servono rimpatri più veloci' : Palermo 26 mag. (AdnKronos) - Un tentativo di rivolta all’hotspot di Pozzallo è stato sedato oggi dalle forze dell'ordine. A denunciarlo è il sindaco della città del ragusano Roberto Ammatuna che pure confermando la natura di "città dell'accoglienza e della solidarietà in favore dei Migranti" chiede

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - "Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti,

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – “Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti, continuando a essere vicino concretamente ai Comuni di frontiera quale è Pozzallo”. Lo dice il sindaco della cittadina del ...

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – “Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti, continuando a essere vicino concretamente ai Comuni di frontiera quale è Pozzallo”. Lo dice il sindaco della cittadina del ...

Sbarco Pozzallo - preoccupazione del Sindaco : Dopo lo Sbarco che vede la presenza anche di decine di tunisini, chiede anche che la città venga messa nelle condizioni di serenità

Migranti : un centinaio sbarcati a Pozzallo - sindaco 'via i tunisini' : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - sbarcati stamani a Pozzallo, in provincia di Ragusa, un centinaio di Migranti, soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave militare Protector battente bandiera inglese. Tra loro ci sono anche una decina di donne e oltre 30 minori. E il nuovo approdo è l'occasione per il

Ragusa : furto in gioielleria a Pozzallo - sindaco 'è emergenza' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Rapina in una gioielleria la scorsa notte a Pozzallo, in provincia di Ragusa. I ladri hanno sfondato la vetrina del negozio in via Vittorio Veneto. Un colpo in piena notte e con modalità eclatanti a tal punto da spingere il sindaco, Roberto Ammatuna, a parlare di "sfron

Furto in gioielleria a Pozzallo : sindaco chiede interventi immediati : Dopo l'ennesimo Furto con spaccata, ai danni di una gioielleria, a Pozzallo il sindaco Roberto Ammatuna chiede interventi immediati e risolutivi.

Furto in gioielleria a Pozzallo : sindaco chiede interventi immediati : Dopo l'ennesimo Furto con spaccata, ai danni di una gioielleria, a Pozzallo il sindaco Roberto Ammatuna chiede interventi immediati e risolutivi.

Migranti : sindaco Pozzallo - rispetto per magistratura ma dissequestrare Open Arms : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Pieno rispetto nell’operato della magistratura ma è necessario fare presto". Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna commenta la decisione del gip di Catania di confermare il sequestro della nave della Ong spagnola Open Arms, arrivata a Pozzallo il 17 marzo, pur

Migranti : sequestro nave Ong - sindaco Pozzallo 'magistratura faccia presto' : Palermo, 20 (AdnKronos) - Un "invito a fare presto" per "ristabilire la verità" e per evitare che la permanenza della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms possa "intralciare il normale traffico commerciale del porto". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua "preoccupazion