Politano vuole l’Inter | accelerata nerazzurra per l’esterno

(Di domenica 27 maggio 2018)potrebbe essere il primo acquisto dell’Inter per la prossima stagione, il calciatore del Sassuolo sarebbe ottimo per le idee di calcio di Spalletti L’Inter sa bene di dover fare i conti col tanto chiacchierato Fair Play finanziario. Il club di proprietà di Suning ha intenzione di investire sul rafforzamento della rosa a disposizione di Spalletti, senza però poter compiere passi falsi, dato il controllo serrato dell’Uefa. Il primo obiettivo per i nerazzurri sembrerebbe essere quello di rafforzare le fasce offensive. Candreva ha convinto solo a tratti ed alle sue spalle non c’era una vera e propria alternativa. Dunque gli occhi di Ausilio si sono posati sull’esterno mancino del Sassuolo, il quale rientrando col suo sinistro potrebbe dare una nuova soluzione di gioco al semplice cross dalla fascia di Candreva. Secondo le ultime novità che ...