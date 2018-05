Pino Strabioli chiude ' A Spasso con Abc' | il 29 maggio all' Auditorium Parco della Musica

IN ARTE PATTY PRAVO/ Su Rai 3 la “ragazza del Piper” ripercorre la sua carriera con Pino Strabioli : Questa sera, lunedì 30 aprile, in prima serata su Rai 3 va in onda "In ARTE PATTY PRAVO", uno speciale che ripercorre le tappe fondamentali della carriera dell'artista.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:59:00 GMT)