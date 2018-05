Piacenza | uccide la moglie a coltellate davanti al figlio | prima fugge | poi si costituisce

Piacenza - UCCIDE MOGLIE IN CASA DAVANTI AL FIGLIO/ Ultime notizie - 3 coltellate alla gola dopo lite : PIACENZA , UCCIDE la MOGLIE con tre coltellate alla gola , poi si costituisce: il delitto avvenuto in cucina sotto gli occhi del FIGLIO 17enne che ha lanciato l' alla rme.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:48:00 GMT)

Piacenza : uccide la moglie a coltellate davanti al figlio e si costituisce : Ancora un femminicidio, ancora una donna uccisa dall'uomo che avrebbe dovuto proteggerla. Questa volta è accaduto a Piacenza dove una madre sarebbe stata uccisa in casa con tre coltellate alla gola secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine.L'omicidio si è consumato poco dopo le 16: al culmine di una lite per cause in via di accertamento l'uomo avrebbe aggredito la moglie in cucina, armato di coltello. Tre i fendenti scagliati in ...