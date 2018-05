Piacenza | accoltella la moglie davanti al figlio e si costituisce

blogo

(Di domenica 27 maggio 2018) Ancora un femminicidio, ancora una donna uccisa dall'uomo che avrebbe dovuto proteggerla. Questa volta è accaduto adove una madre sarebbe stata uccisa in casa con tre coltellate alla gola secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine.L'omicidio si è consumato poco dopo le 16: al culmine di una lite per cause in via di accertamento l'uomo avrebbe aggredito lain cucina, armato di coltello. Tre i fendenti scagliati in direzione della carotide che non hanno lasciato scampo alla vittima, caduta a terra in un lago di sangue.Tutto sarebbe avvenutoaldella coppia, un ragazzo di 17 anni che è stato il primo a dare l'allarme. Dopo l'omicidio il giovane avrebbe chiamato la polizia ma quando gli agenti della squadra Volante sono arrivati in quella casa di Via Dante il presunto killer non c'era: più tardi si è appreso che si è consegnato presso una ...