Philip Glass - Musica nel Gigante a Wattens - Innsbruck Land

Verona : al Festival della Bellezza Denevue e Philip Glass ospiti d'eccezione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previste anche due prime teatrali, con protagonisti Vittorio Sgarbi e Federico Buffa. Un evento infine è dedicato all’ispirazione del Festival, con Umberto Galimberti che svela la Bellezza come segreta legge della vita. La rassegna è stata presentata questa mattina in Com