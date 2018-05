Perugia | trapianto di organi salva la vita a tre persone

meteoweb.eu

(Di domenica 27 maggio 2018) Un uomo e una donna, residenti in Umbria, non saranno più costretti alla dialisi, grazie aldi rene cui sono stati sottoposti oggi: gli interventi sono stati effettuati al S. Maria della Misericordia dida una equipe multidisciplinare con il coordinamento del Centro regionale trapianti diretto dal professore Atanassios Dovas. I prelievi di reni e fegato erano stato effettuati al termine del periodo di osservazione dopo la morte cerebrale di una 67enne rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nella giornata di venerdì nel comune di Deruta. La donna era stata trasferita nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni. Sempre nella mattinata di oggi un’equipe di chirurghi dell’ospedale ‘Agostino Gemelli’ aveva effettuato il prelievo di fegato, organo compatibile per un paziente in attesa die ricoverato nel nosocomio ...