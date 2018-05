Perché il rating fa più paura dello spread

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Purtroppo la peggiore delle mie previsioni si è avverata. Oramai siamo giunti sull'orlo del baratro, oltre cui non possiamo andare, se vogliamo evitare il commissariamento tipo Grecia della nostra economia e della nostra finanza da parte di Bruxelles. In assenza di indicazioni sul vero programma di governo che interessa ai mercati, quello relativo al Def, il Documento di Economia e Finanza, in cui si indica per il prossimo triennio l'entità del deficit e quella del debito pubblico in rapporto al Pil, loossia il differenziale rispetto a titoli pubblici meglio quotati (i Bund tedeschi, di fatto) ha varcato la soglia dei 200 punti e si sta avvicinando pericolosamente ai quella di 250, oltre cui sui mercati si scatena la parola "sell", ossia "vendere". In previsione di ciò, e in qualche modo contribuendo al verificarsi di tale previsione, l'agenzia diMoody's si avvia a ...