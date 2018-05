Penalizzazione Bari | il presidente | “stiamo preparando l’appello”

Due punti di Penalizzazione per il Bari - primo turno dei 'play off' fuori casa Video : Il Bari è stato penalizzato di due punti e scivola dal sesto al settimo posto della classifica del campionato di Serie B. La decisione è del Tribunale federale nazionale. I pugliesi, che devono scontare la penalizzazione nella stagione in corso, non potranno giocare il primo turno dei play off fra le mura amiche, ma sul campo del Cittadella, domenica 3 giugno, alle 18,30. E cambiano anche le possibilita' delle due squadre [Video]: ora i veneti ...

Bari - furia dei tifosi dopo la Penalizzazione : striscioni contro la società : Nella giornata di ieri è arrivata la penalizzazione contro il Bari, due punti di penalizzazione per irregolarità amministrative che hanno segnato il sorpasso in classifica del Cittadella e lo svantaggio per la gara playoff. I tifosi sono furiosi e hanno deciso di alzare la voce contro la società, in città sono stati esposti diversi striscioni: “società assente”, e in particolare contro il presidente Giancaspro: “Non sei degno ...

Bari - ecco la Penalizzazione : ribaltone per i playoff : Situazione caldissima per quanto riguarda i playoff del campionato di Serie B, ribaltone nelle ultime ore. Stamattina è andata in scena a Roma l’udienza al Tribunale Federale Nazionale sul deferimento a carico del club e del presidente Cosmo Giancaspro, la richiesta era stata di due punti. Adesso è arrivata proprio la sentenza: due punti di penalizzazione per il Bari che adesso si vede superare dal Cittadella e proprio in vista della gara di ...

