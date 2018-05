Paolo Savona | Paolo Becchi a valanga sul Quirinale | ' Perché il colpo di mano di Sergio

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Paolo Savona e il ruolo chiave nell’ideazione del Mose : “Indispensabile. Critiche sono senza fondamento” : VENEZIA – L’opera pubblica più costosa di sempre, ovvero il Mose che dovrebbe salvare Venezia dalle acque alte, porta l’impronta anche dell’economista Paolo Savona, che ha ricoperto il ruolo-chiave di presidente del Consorzio Venezia Nuova negli anni cruciali in cui il governo decise che andava fatta e sarebbe stata finanziata. Il ruolo dell’uomo che Matteo Salvini vuole a ogni costo al vertice del ministero ...

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Paolo SAVONA/ Salvini vs Quirinale : "O si parte o non tratto più". Avanza ipotesi voto anticipato : PAOLO SAVONA all'Economia: Salvini vs Mattarella, è scontro aperto. Lega annuncia: "In serata consegna lista ministri a Conte". Rischio rottura e ritorno al voto anticipato.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:55:00 GMT)

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Paolo Savona : l'indiscrezione di Dagospia - deve piegarsi sull'euro : ... 'O si esprime con ferma dichiarazione in cui aderisce all'euro e ai parametri dell'Unione europea - riporta il sito di Roberto D'Agostino - oppure non sarà ministro dell'Economia'.

Paolo Savona - Franco Bechis smaschera Mario Draghi e Ignazio Visco : 'Ecco perché non lo vogliono' : L' unico non agitato nella burrasca europea che da qualche giorno sta accompagnando il suo nome è il professore Paolo Savona, l' uomo che Matteo Salvini vuole a tutti i costi al ministero dell' Economia nel governo guidato dal professore Giuseppe Conte.--Ieri mattina Savona è uscito dalla sua casa ai Parioli (il quartiere bene di Roma) nel suo completo grigio estivo, cravatta bordeaux a pallini e occhiali da sole scuri per farsi due passi a ...

Paolo Savona - l'attacco brutale di Carlo De Benedetti : 'Lo conosco benissimo - non può fare il ministro' : ... 'È un ideologo antitedesco, tutti dicono che è anti-euro, no lui è antitedesco e con una simile posizione non può fare il ministro dell'Economia'. La colpa starebbe tutta nelle pubblicazioni del ...

Paolo Savona - nomina ministero Economia : è scontro/ Anche Boccia - Pd - approva : "Uno dei migliori economisti" : Paolo Savona, nomina ministero Economia: è scontro. Boccia del Pd difende il professore scelto da Lega e M5s: "Uno dei migliori economisti'.

Governo - e se Paolo Savona fosse solo un pretesto? : Stando a quanto riferiscono i miei informatori sul fronte destro-destro della politica italiana, la rottura annunciata su Paolo Savona, ministro o meno, sarebbe semplicemente un pretesto, strumentalizzato per porre fine alla sceneggiata in corso; compreso il tentativo di varare un Governo del professor Giuseppe “re Travicello” Conte (con la prospettiva di arrivare rapidamente al capolinea nonostante l’affidamento miracolistico a Padre Pio). E – ...

Paolo Savona - anche Bruno Vespa lo difende : 'Tutte sciocchezze. Ecco i due nomi di ministri che possono salvarlo' : Vuole soltanto portare avanti una politica diversa dal passato in un governo diverso dal passato', è la lapalissiana verità di Vespa. Un modo, per ricomporre il mosaico e far digerire la nomina al ...

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe far saltare il governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...