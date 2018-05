Paolo Savona e il ruolo chiave nell’ideazione del Mose | “Indispensabile Critiche sono

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Paolo SAVONA/ Salvini vs Quirinale : "O si parte o non tratto più". Avanza ipotesi voto anticipato : PAOLO SAVONA all'Economia: Salvini vs Mattarella, è scontro aperto. Lega annuncia: "In serata consegna lista ministri a Conte". Rischio rottura e ritorno al voto anticipato.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:55:00 GMT)

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Paolo Savona : l'indiscrezione di Dagospia - deve piegarsi sull'euro : ... 'O si esprime con ferma dichiarazione in cui aderisce all'euro e ai parametri dell'Unione europea - riporta il sito di Roberto D'Agostino - oppure non sarà ministro dell'Economia'.

Paolo Savona - Franco Bechis smaschera Mario Draghi e Ignazio Visco : 'Ecco perché non lo vogliono' : L' unico non agitato nella burrasca europea che da qualche giorno sta accompagnando il suo nome è il professore Paolo Savona, l' uomo che Matteo Salvini vuole a tutti i costi al ministero dell' Economia nel governo guidato dal professore Giuseppe Conte.--Ieri mattina Savona è uscito dalla sua casa ai Parioli (il quartiere bene di Roma) nel suo completo grigio estivo, cravatta bordeaux a pallini e occhiali da sole scuri per farsi due passi a ...

Paolo Savona - l'attacco brutale di Carlo De Benedetti : 'Lo conosco benissimo - non può fare il ministro' : ... 'È un ideologo antitedesco, tutti dicono che è anti-euro, no lui è antitedesco e con una simile posizione non può fare il ministro dell'Economia'. La colpa starebbe tutta nelle pubblicazioni del ...

Governo - e se Paolo Savona fosse solo un pretesto? : Stando a quanto riferiscono i miei informatori sul fronte destro-destro della politica italiana, la rottura annunciata su Paolo Savona, ministro o meno, sarebbe semplicemente un pretesto, strumentalizzato per porre fine alla sceneggiata in corso; compreso il tentativo di varare un Governo del professor Giuseppe “re Travicello” Conte (con la prospettiva di arrivare rapidamente al capolinea nonostante l’affidamento miracolistico a Padre Pio). E – ...

Paolo Savona - anche Bruno Vespa lo difende : 'Tutte sciocchezze. Ecco i due nomi di ministri che possono salvarlo' : Vuole soltanto portare avanti una politica diversa dal passato in un governo diverso dal passato', è la lapalissiana verità di Vespa. Un modo, per ricomporre il mosaico e far digerire la nomina al ...

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe far saltare il governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...

Giorgia Meloni durissima contro Sergio Mattarella : 'Su Paolo Savona nuova inaccettabile ingerenza' : 'Su Paolo Savona , una nuova inaccettabile ingerenza di Sergio Mattarella '. È durissima Giorgia Meloni , che pure non sosterrà il governo di Lega e M5s . Ma la vicenda del ministro dell'Economia in pectore Paolo Savona , su cui il Quirinale continua a fare muro, è troppo grave secondo la leader di Fratelli d'Italia per passare sotto silenzio. Tanto più 'dopo l'ostinazione a non ...

Giorgia Meloni difende Paolo Savona : 'Inaccettabile ingerenza di Mattarella' : FdI vuole 'rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles'