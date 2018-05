Pancia piatta? Prova con il sale

vanityfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Per avere unabasterebbe ridurre, nella propria dieta, l’uso diaumentando il consumo di fibre e potassio. A sostenere questa tesi è Robynne Chutkan, gastroenterologa statunitense fondatrice del Digestive Centre for Women di Washington. Secondo la dottoressa ilfavorirebbe il gonfiore addominale e per questo motivo non si dovrebbe superare la dose giornaliera di 1.500 mg al giorno. Come fare per non superare questo limite? Evitando, per esempio, il consumo di snack e di cibi preconfezionati oltre, ovviamente, a salare meno le pietanze che si preparano a casa. LEGGI ANCHEDieta del limone,sgonfia in una settimana Ma questo non basterebbe. La dottoressa Chutkan suggerisce di introdurre nella propria dieta una quantità maggiore di fibre, che favoriscono il transito intestinale e riducono la sensazione di gonfiore. Via libera quindi a frutta e verdura a ...