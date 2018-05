Pallavolo 3×3 | Montichiari conquista il titolo di Campione d’Italia under 13

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Si è conclusa la Finale Nazionale Giovanile Crai13 3×3 maschile, are ildiNell’incantevole scenario di Camigliatello Silano (CS) si è conclusa la Finale Nazionale Giovanile Crai13 3×3 maschile. Are ildiè stata la compagine lombarda della Grondal Coperture. Nella finale che valeva il, la formazione di coach Danzi ha superato la compagine del VG Modena Volley con il punteggio di 2-0 (15-12, 15-8). Solidità, grinta e i gesti tecnici del capitano Nicolas Zamboni, sono state le peculiarità che hanno fatto la differenza in favore di. Sul gradino più basso del podio si è piazzato il Volley Parella Torino che nella finale 3°/4° posto ha battuto la Colombo Volley Genova con il punteggio di 2-1 (14-15, 15-8, 15-9). Risultati Finale (1°-2° posto): Grondal ...